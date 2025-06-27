Каждый день говорим о маме… Как выглядит Ромчик, переживший российский удар по Виннице в 2022

Война ворует детство у наших детей. Калечит их, убивает и посягает на будущее. Десятилетний львовянин Роман Алексив в июле 2022 года попал под ракетный обстрел России по Виннице, куда приехал с мамой Галиной к родственникам.

Тот удар по медицинскому центру, где он был с мамой, забрал жизнь 29-летней Галины. Сам мальчик чудом выжил, но получил 45% ожогов тела, 35% — внутренних ожогов, которые местами достигали костей. В частности, обгорело лицо, ручки и ножки, дыхательные пути. Еще несколько обломков от снаряда были в черепе ребенка, закрытый перелом левой руки.

После этого — 35 операций, лечение и реабилитация в Германии. Два года мальчик ходил с компрессионной маской на лице. Сегодня он занимается танцами и музыкой, одержал победу на одном из международных конкурсов баянистов-аккордеонистов.

Как Роман реабилитируется после пережитого

Роман помнит, как произошел прилет, и его маму привалило камнями. Он еще успел подойти и погладить ее волосы, а затем пытался самостоятельно выбраться из помещения, охваченного огнем из-за прилета. 99 дней он провел в реанимации, затем последовала долгая реабилитация.

Его главной поддержкой стал папа Ярослав Алексив.

Роман дорос до маминых кроссовок, обувает их на занятия с реабилитологом.

— Мы каждый день говорим о маме и о том, что произошло. Первые полгода он каждое утро начинал с рассказа, как все это было… а потом выговорился, и сейчас вспоминает изредка, – рассказывает отец мальчика.

Они почти через день навещают могилу Галины, вспоминают хорошие моменты, которые семья пережила до трагедии.

Сейчас мальчик продолжает реабилитацию, в том числе работает над хождением. Отец Романа вспоминает, что когда сын снял свою маску, ему стало легче, хотя за два года он привык к ней.

Психологически он хорошо держится. У нас насыщенный режим, потому что он посещает терапию, музыкальную школу, танцы — это тоже своего рода терапия для него.

Мальчик за последние годы уже привык к частым интервью. Равно как и к разнице учебных программ в Украине и Германии. И все же дома ему больше нравится.

— Он очень хотел вернуться из Германии, ведь там было эмоционально гораздо труднее. Здесь же он почувствовал настоящее спокойствие. Он говорит: “Я здесь счастлив! Могу поиграть с друзьями, пойти в школу, где меня ждет много друзей. Мы можем пойти куда угодно, да и тут все родные: баба, дедушка — они все рядом и всегда помогают”.

Для него это очень важно. У него здесь глаза горят, он гораздо счастливее, чем в Германии, — говорит папа.

Совсем скоро они полетят в Лондон, где состоится презентация фильма о Ромчике и других детях.

Раньше мы рассказывали тебе, как поддержать ребенка во время войны — советы психотерапевта ищи по ссылке.

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