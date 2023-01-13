Победа начинается не с оружия. Рассказ муфтия Саида Исмагилова, который воюет в Бахмуте

Российское государство все свое существование уничтожало украинцев и этнические народы евреев, крымских татар. Поколения людей страдали от угнетений, выселений и геноцида, которые делала Россия столетиями.

Но современная полномасштабная война в Украине стала моментом, когда все угнетенные народы стали одной линией и заявили: хватит!

44-летний Саид Исмагилов — уроженец Донецка, в прошлом он был муфтием Духовного управления мусульман Украины УММА. С началом полномасштабного вторжения Саид пошел добровольцем на фронт, теперь мужчина воюет в одной из бригад парамедиков в Бахмуте.

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Россияне на протяжении столетия приходят в мою семью, уничтожают и отбирают все, что нам принадлежит, все, что нам ценно, — рассказывает Саид.

Во времена раскулачивания его семья вынужденно бежала из Пензенской губернии и искала спасения на Донбассе, чтобы не умереть от голода. В 2014 году россияне пришли в Донецкую и Луганскую области и начали преследовать уже самого Саида Исмагилова: тогда мужчина вынужден был бежать в Киевскую область и поселился в Буче.

— Но в 2022 году они снова пришли и ограбили мою квартиру. Честно говоря, это уже настолько в печени сидит, что если они снова так лезут, то надо их уничтожать, — объясняет свой выбор мужчина.

В интервью УП Саид Исмагилов рассказал о духовной пустоте России, глазах раненых в Бахмуте, мотивации украинцев на этой войне и самом мощном оружии человека.

Не думал, что смогу хладнокровно смотреть на раненых

На фронте Саид чаще находится за рулем, поэтому смотрит на дорогу, а не на раненых. Но иногда бывает, что слова или просьбы военных проникают в мозг мужчины и заседают там.

— Я никогда не думал, что смогу спокойно смотреть на ранения, оторванные конечности. На то, как что-то взрывается рядом, горит. Но оказывается, что могу.

Их экипаж каждый раз довозил тяжелораненых в госпиталь живыми.

Исмагилов говорит: безумие, с которым россияне прут на Бахмут, — это одержимость обещанием взять город к Новому году. Не удалось — теперь враг ненавистно обстреливает мирных жителей, которые, к сожалению, там еще остались и почему-то не хотят эвакуироваться.

— Мы каждый день вывозим раненых, недавно была пожилая женщина, которой обломком снаряда оторвало ногу.

Враг атакует город как, знаете, крестоносцы шли постоянно из Европы на Ближний Восток, чтобы захватить Иерусалим ради какой-то идеи, — проводит параллели Саид.

А еще Саид говорит: россияне действительно воспитаны так, что все эти бесчеловечные преступления для них абсолютная норма. А разговоры об особой русской религиозности не что иное, как миф — похожий на разговоры о “русской культуре” или “второй армии мира”.

— В религиоведении есть такой термин — “обрядоверие”. Это когда человек верит не в Бога, нравственные добродетельности, ценности, а когда просто совершает обряд. Крест на себя повесил, в храм пришел, свечу поставил, пожертвовал что-то — молодец!

Но все эти ритуалы не наполнены человечностью. Духовность россиян — это пустота.

О преследованиях и расстрельных списках

Он покинул Донецк восемь лет назад. Сначала не уезжал, но местный пастор протестантской церкви Александр Хомченко по возвращении из “подвала” россиян предупредил Саида: он — в российских расстрельных списках, поэтому должен немедленно спрятаться.

Когда в дом родителей Саида приехали два автомобиля с вооруженными людьми, на воротах уже висел амбарный замок. Соседи сказали: мужчина уже давно уехал в Киев. Сам же Саид на следующий день сел на поезд в освобожденный Мариуполь.

Саид вспоминает, как пересекал блокпост в Еленовке. Тогда у оккупантов не было планшетов со всеми данными на граждан, которых нужно было задержать. В их бумажках муфтий Саид был записан именем, которое ему дали при рождении — Сергей.

— Спрашивает меня: “Ты кто?” На тот момент я был еще преподавателем в университете, показал удостоверение, в котором я тоже Исмагил Сергей. “Ты Саида знаешь?” — спросил он меня. Я сказал, что нет — может, просто фамилии одинаковые. Меня пропустили.

Многие мои земляки понимают, что с приходом России со всеми свободами мусульман будет покончено. Потому мы боремся.

Победив, мы не должны мириться с коллаборантами

Саид Исмагилов верит в украинскую победу и считает, что достичь ее можно только нашим единством. И важно, чтобы и после окончания войны этот дух братства остался.

Примирение не может быть с коллаборантами, которые были за Россию, работавшими на нее на оккупированных территориях. Они должны покинуть территорию Украины, быть лишенными гражданских прав.

— Конечно, после войны нам еще долго придется жить с тем, через что мы прошли. Главное, чтобы конфликты между военными и гражданскими не стали разделять наше общество. Но в нашей победе я не сомневаюсь.

Всем воинам, защитникам и защитницам, волонтерам, тем, кто так или иначе работает в Украине, хочу сказать, что победа начинается не с оружия. Она начинается всегда в голове и сердце.

Жажду победы и тепло в сердце внушает учитель, который проводит уроки прямо на детской лестнице: историю о нем мы писали ранее.

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