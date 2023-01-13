Рассказы

Победа начинается не с оружия. Рассказ муфтия Саида Исмагилова, который воюет в Бахмуте

Виктория Мельник, редактор сайта 13 января 2023, 20:30
Саид Исмагилов
Фото: Facebook

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