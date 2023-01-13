Розповіді

Перемога починається не зі зброї. Розповідь муфтія Саїда Ісмагілова, який воює в Бахмуті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Січня 2023, 20:30
Саїд Ісмагілов
Фото: Facebook

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