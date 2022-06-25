Спасся из Мариуполя и получил ресторан в подарок. Трогательная история взаимопомощи украинцев

В Днепре ресторатор, который бьет сейчас на фронте оккупантов, подарил переселенцам из Мариуполя свое заведение. С началом полномасштабной агрессии России против Украины оно начало работать как волонтерский центр.

Здесь каждый день кормят несколько сотен беженцев. Мариупольцы сначала приходили помогать, познакомились с владельцем, а тот просто отдал им свой бизнес.

Руины ресторана в Мариуполе

До войны 23-летний ресторатор из Мариуполя Никита Леуцкий имел собственное заведение, которое рашисты превратили в руины еще в марте. Историческое здание в самом центре города не устояло под обстрелами оккупантов.

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Никита вспоминает, что с 24 февраля с напарниками и сотрудниками ресторана перешел жить на нулевой этаж. А уже через несколько дней к ним подтянулись и другие мариупольцы, которым не было где спрятаться от обстрелов.

Вот на площади 40 квадратов — это нижний зал моего заведения — стало уже не семь человек, а 30, потом больше, — говорит парень.

Без света, газа и воды еду приходилось готовить из продовольственных запасов заведения прямо во дворе.

Его родители, также проживавшие в Мариуполе, начали уговаривать сына срочно уехать из города после того, как их дом жестоко обстреляли. Тогда в доме погибли женщина и ее двухлетний ребенок.

Так что 14 марта Никита вместе со знакомыми решил уехать из города.

У нас был один автомобиль, второй, который был в том дворе, взорвался, а третий был без окон и дверей. Мы посадили туда максимально много детей, уже на выезде заклеили все выбитые окна и двери пленками и скотчем, — рассказывает ресторатор.

Неожиданный подарок

Через неделю мариупольцы добрались до Днепра. Следом за ними удалось выбраться еще некоторым сотрудникам ресторана.

Никита вспоминает, что снять жилье удалось не сразу. Люди экономили на всем. Даже обедать ходили в местное заведение, где бесплатно кормили переселенцев.

Вскоре мариупольцы познакомились с владельцем — им оказался 32-летний ветеран АТО Андрей Сарвира. Мужчина снова собирался на войну, поэтому не было времени заботиться о заведении и он просто подарил его Никите.

Единственное условие было — продолжать традиции этого заведения. Я сказал, что у заведения богатая история. Это был семейный бизнес, я им занимался с женой вдвоем, — рассказывает бывший владелец ресторана.

В настоящее время ресторан продолжает работу как волонтерский центр. Здесь бесплатно кормят переселенцев и заодно постепенно развивают бизнес.

Днепрянин Андрей не против введения новых мариупольских традиций в заведение, но кое-что из старой атрибутики решил забрать себе на память. Это коллекция шевронов, которая хранилась в ресторане. Здесь их 300.

Это душа заведения. Каждый этот шеврон связан с конкретным человеком. Собственно, здесь шевроны со всей Украины, из многих подразделений, в частности из Азова, — объясняет Андрей.

Снаряды летают над головой, а они продолжают работать. Такие условия работы теперь не только у украинских военных, но и у обычных пекарей. Читай, чем обернулась история работников пекарни в Лисичанске.

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