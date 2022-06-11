Хлеб – это святое! История из пекарни в Лисичанске, где храбро работают под обстрелами РФ

Снаряды летают над головой, а они продолжают работать. Такие условия работы теперь не только у украинских военных, но и у обычных пекарей.

В Лисичанске осталось единственное предприятие, которое, несмотря на обстрелы, продолжает производить хлеб и развозить его людям. Работники обеспечивают продуктом как город, так и соседние населенные пункты.

Житель Лисичанска Павел Кириллов вспоминает, как 12 апреля впервые оккупанты обстреляли его пекарню из ближней артиллерии. Тогда чуть не взорвалась цистерна с газом, сгорело шесть рабочих машин, а одной работнице оторвало ногу.

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Сейчас женщина уже на лечении в Германии и ждет протезирования. А в тот день часть испуганных работников решила уехать из города.

Как рассказывает Павел, последствия обстрелов убрали, а работать продолжили самые стойкие. И уже на следующий день все приступили к работе – выпекать хлеб. Только пришлось сузить свою географию доставки в две громады – Северодонецкую и Лисичанскую.

Однако 8 мая, когда российские оккупанты подошли еще ближе к городу, то не стало ни электричества, ни газа с водой. Потому работать пришлось на дизель-генераторах. Печь на сжиженном газе, а муку брать – где придется.

Мы с военными открывали склады. Брали то, что осталось. Оно бы все равно было либо разбомблено, либо разграблено.

Волонтеры также привозили то по полторы тонны, то по пять тонн муки. Администрация тоже старалась помогать предприятию – то с водой, то со сжиженным газом.

Из двадцати сортов хлеба осталось только два – белый и батон. Из четырех тысяч буханок четверть раздавали людям и военным.

Военные говорят, что без хлеба некуда, – делится один из работников предприятия Андрей.

Мужчина в пекарне и за менеджера, и за грузчика, и водителя. Опыта хватает – 19 лет отдал предприятию. Так что и сейчас не смог остаться в стороне, поэтому теперь на работе и днюет, и ночует.

Иногда работники также пытаются привозить хлеб и в соседние Северодонецк и Рубежное, а остальные пекари продают. После чего едут в один из городков Днепропетровской области, чтобы закупить продовольствие, поскольку в родном городе не осталось ни одного магазина.

В настоящее время из 24 машин пекарни на ходу осталось только семь. Но хуже всего, что после второго обстрела печь хлеб не из чего. Волонтеры из Днепра обещали доставить в Лисичанск две тонны муки, но как говорят сами пекари, этого хватит всего на несколько дней работы.

Поэтому больше всего работники мечтают о том, чтобы оккупантов как можно скорее отогнали как от их родного города, так и других населенных пунктов Украины, чтобы был мир, покой и, конечно, хлеб.

Так же не хотел покидать родной Лисичанск и детский анестезиолог Михаил Александрович. Читай, как бесстрашный медик уехал из больницы вместе с последним пациентом.

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