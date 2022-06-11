Рассказы

Хлеб – это святое! История из пекарни в Лисичанске, где храбро работают под обстрелами РФ

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 11 июня 2022, 21:05
Історія працівників пекарні у Лисичанську
Фото: Pexels

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