Розповіді

Хліб – це святе! Історія з пекарні у Лисичанську, де хоробро працюють під обстрілами РФ

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Червня 2022, 21:05
Історія працівників пекарні у Лисичанську
Фото: Pexels

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