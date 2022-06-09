Выехал с больницы вместе с последним пациентом — история бесстрашного детского анестезиолога из Лисичанска

Михаил Александрович — детский анестезиолог с 30-летним стажем. Он семь лет возглавлял одно из отделений областной детской больницы, которая переехала в Лисичанск после начала АТО.

Это история о том, как медики до последнего спасали маленьких пациентов, когда большая больница в 30 километрах от линии разграничения функционировала только на дизель-генераторах.

Лечили в подвалах и жили на работе

Михаил встретил 24 февраля на работе. Сначала ощутимых боевых действий не было, но в больнице заранее подготовили подвалы, медикаменты и запаслись дизель-генераторами. Никто из персонала не покинул свои рабочие места.

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Вопрос работать или нет не стоял. Кроме нас, некому было больше оказывать помощь, — отмечает врач.

Но уже через неделю относительная тишина осталась в прошлом. Россияне начали обстреливать Лисичанск из реактивной артиллерии. Было такое, что снаряды разрывались в нескольких метрах от больницы, а в здании вылетали стекла.

Все операционные кабинеты были на верхнем пятом этаже. Рисковать жизнью маленьких пациентов и медперсонала не стали — все медицинское учреждение фактически переехало в подвальные помещения. Врачам приходилось ночевать на работе.

Больница была под минометными, артиллерийскими обстрелами. Около месяца мы работали в подвалах, — вспоминает анестезиолог.

Эвакуация больницы

В начале апреля в заведении, рассчитанном на 150 пациентов, осталось всего 20. Больше детей уже не принимали, потому что не было электроэнергии, а обстрелы не прекращались.

Поэтому было принято решение о постепенной эвакуации детей. Сам Михаил уехал из больницы вместе с последним пациентом в начале апреля.

Там осталась часть моей жизни… Последний ребенок был на искусственной вентиляции легких. Когда мы согласовали время выезда, как раз начались обстрелы района, где расположена больница, — рассказывает медик.

В настоящее время Михаил работает обычным детским анестезиологом в медучреждении Днепропетровской области. Говорит, сюда ежедневно привозят раненых детей в крайне тяжелом состоянии. Но врач, как всегда, готов лечить души и тела маленьких пациентов.

Хирург Павел Плавский спасал пациентов и жил на работе 46 дней. Ведь после 24 февраля его родная больница Охматдет стала госпиталем и для малышей, и для взрослых. Читай историю преданного своему делу врача.