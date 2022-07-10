Украинки попали к волонтеру-педофилу. История матери и дочери, которые эвакуировались в Италию

Полномасштабная война России против Украины разрушила и скорректировала сценарии жизни миллионов людей. Кто-то остался в стране и защищает её от оккупантов, кто-то — потерял в войне все, что было, а кто-то — спасался за границей Украины.

Однако последним тоже не всегда везет — не стоит думать, что жизнь украинских беженцев становится лучше только потому, что они не просыпаются от воздушных тревог или считать, что там их жизни ничего не угрожает. На примере киевлянки Русланы Фадеенко становится понятно: иногда даже расстояние от российских ракет не спасает твою жизнь от убийц и насильников.

Женщина рассказывает: на выезде из Украины настоял её муж, который переживал и за жену, и за маленькую 11-летнюю дочь Киру.

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Путь к безопасности

Добирались они с трудом: поезда были настолько переполнены, что люди ехали стоя. Только на одном пункте пропуска их продержали около четырех часов.

Уже пересекая границу с Венгрией стало легче — знакомые отвезли их в итальянский город Лотано. Через три дня они снова отправились в путь — в город Барбето, где Руслану с дочерью приняла семья Марчизо.

Они были добрыми к нам, радушными, всяко помогали. Даже комнату дали с отдельным выходом.

Через некоторое время и дочь Кира, и сама Руслана почувствовали себя нехорошо: тест подтвердил Covid-19. Женщина понимала, что они подхватили опасный вирус именно в поезде, где никто не думал ни о дистанции, ни о масках.

Жить в семье, где находилась тяжелобольная онкологией пожилая женщина, стало неудобно, хотя итальянцы и успокаивали и помогали украинцам. Тем не менее Руслана с дочерью решила переехать в другой город — больше и занятее, ведь у Барбето не было ни языковых курсов, ни работы.

Она и её муж Денис вместе нашли итальянского волонтера из городка Монсо, который хотел принять у себя украинскую семью. Он также писал, что у него есть жена и маленький ребенок, поэтому сомнений у женщины не вызывал.

А когда он перевез нас к себе в дом, мы поняли, что перед нами как минимум лжец. Никакой жены и ребенка не было.

Первая ночь в его доме, — вспоминает Руслана, — была ужасной: он требовал интимной близости. Женщина боялась и за себя, и за дочь Киру, поэтому сразу позвонила волонтеру. Им пообещали помочь.

На того “волонтера” это немного повлияло, ведь он боялся ответственности перед законом. Несмотря на это, женщина боялась его злых взглядов в свою сторону и за маленькую дочь.

Скитания

Вскоре Руслану и Киру перевезли к месту, где беженцы ждали расселения. Им не везло: сначала их просто не мог никто приютить у себя, потому что уже многие украинские семьи переехали в Италию. А потом одна итальянская аристократка вызвалась помочь — при условии, что Руслана будет работать у нее домохозяйкой.

Поиски жилья продолжались, пока не появился Джованни.

— Он был добрым и ласковым к детям. Учил Киру играть в волейбол. В общем, всячески пытался нам помочь.

Когда дочь пожаловалась, что Джованни касается её руками и целует в щеку, я была слишком занята вопросами выживания в чужой стране, поэтому сбросила это на итальянский темперамент.

Впоследствии другие матери заметили, что этот мужчина не только касается всех детей, но и фотографирует их без разрешения родителей, что запрещено законом. Об этом инциденте рассказали волонтеру Татьяне, которая родом из Украины и помогала землякам в Италии.

Она расспросила о Джованни у своих коллег, а в конце концов — пошла в полицию. А там оказалось, что Джованни — серийный педофил, который уже дважды был осужден за разврат детей.

Он представлялся работником гражданской защиты. Но когда я спросила своих знакомых, работают ли они с ним, то оказалось, что никто его не знает.

Дальше было еще страшнее: в социальных сетях Джованни было найдено много фото украинских детей, сделанных без ведома родителей. Руслана увидела там и свои с дочерью фото. Их приобщили к делу.

И один из главных вопросов полиции был: Неужели вы не видели отношения этого мужчины к вашей дочери?

— Да я была в таком состоянии, что любое доброжелательное отношение воспринимала нормально, ведь многие хотели помочь нам.

Но как же педофил стал волонтером?

Скорее всего, этот человек не чувствовал как таковой любви к ближнему и не руководствовался желанием помочь. Он просто воспользовался тем, что в Италию приезжают именно женщины и дети, к тому же они не знают языка и местных законов, им не к кому обратиться за помощью.

Итальянская волонтерка Иллария рассказала, что с Джованни она познакомилась в WhatsApp. Они не проверяли информацию, которую предоставлял этот мужчина только потому, что с таким количеством беженцев они радовались любой помощи.

За время работы в группе волонтеров он устроил три семьи. Однако было три “но”:

Он отвел украинцев в итальянские семьи и никому ничего не сообщил.

Он сам контролировал их.

Он делал фото детей и выкладывал в общий доступ. В Италии такое запрещено.

Именно за это он был исключен из группы волонтеров, говорит Иллария. Известно, что его уже неоднократно задерживали и арестовывали. Но всякий раз, когда он выходил на свободу, его болезнь снова обострялась и он придумывал новые способы, как приблизиться к детям.

Он в сети представлялся женщиной и искал работу няни. Когда звонили, говорил, что эта женщина уже нашла место, а он может работать.

Одна семья его пригласила. Как-то родители зашли домой: ребенок сидел на руках, а Джованни совершал неоднозначные действия. Его сразу увезли в полицию. Сейчас он находится под следствием, в изоляции.

Так что если ты тоже оказалась (-вся) в другой стране из-за войны, не стесняйся просить удостоверения волонтера, всегда внимательно присматривайся ко всему происходящему вокруг тебя. А если тебя интересует, какие условия для беженцев предоставляет та или иная страна — читай наш материал.

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