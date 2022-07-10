Рассказы

Украинки попали к волонтеру-педофилу. История матери и дочери, которые эвакуировались в Италию

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 10 июля 2022, 17:00
Беженцы в Италии
Фото: Pexels

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