Рассказы

Улыбка — главный секрет молодости: история 102-летнего долгожителя из “голубой зоны”

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 февраля 2022, 13:00
Улыбка — главный секрет молодости: история 102-летнего долгожителя из “голубой зоны”
Фото: Instagram

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