Он выглядит, как обычный дедушка: на глазах очки, в руках палочка. Но улыбается гораздо больше, чем рядовые пенсионеры.

Возможно, это одна из причин, почему Захарий спокойно дожил до 102 лет. А возможно, потому что он является жителем острова Икария, который стал известен благодаря книге Дэна Бюттнера Голубые зоны. Говорят, что там поселились настоящие долгожители, отличающиеся крепким здоровьем.

Как можно не захотеть жить долго? Даже если и не долго, оказаться там мечтали бы многие. Но дело не в том.

Важно то, что на одного такого мужчину-долгожителя приходится девять женщин. Попробуй еще найти себе пару!

Однако Захарий за такие вещи не переживает, а спокойно смотрит на Эгейское море, живя на своем маленьком по местным меркам хуторе. Там есть только одна таверна, которую мужчина когда-то построил своими руками.

И, казалось бы, натрудился за свою жизнь немало. Вполне можно ожидать, что в таком возрасте только во дворе под подъездом сидеть или лежать на диване весь день, только бы напрягать свой уставший годами работы мозг.

Однако нет, Захария сохраняет ясность ума молодого парня. И несмотря на то, что событий не так много, как в юности, он оставил при себе способность радоваться и ценить каждое из них. Идет в новый день мужчина тоже достаточно уверенно, а его движения, кажется, столь же четкие, как и в 20.

Иначе объяснить, как ему удается так филигранно бриться без зеркала и подстригать усы, просто невозможно.

Однако, как и все люди в возрасте, Захарий любит порядок. Он не ждет заката, а рано ложится спать. Не потому что с утра нужно выполнять какие-то странные секретные упражнения для долгожителей. Просто — привычка.

Мужчина даже о зарядке не слышал. Ему за годы работы в таверне хватило физических нагрузок еще на несколько жизней вперед. Или же еще на пару веков этой.

Секрета питания тоже нет. Никаких молодильных яблок, или что там еще придумывали разные народы. Обычная еда трижды в день, хоть и странная, как может показаться многим. Тушеные бобы с творогом и уксусом не каждый желудок сможет переварить.

Да и сигареты когда-то Захарий очень любил. Но сейчас все же отважился бросить.

Такой период в жизни, — говорит.

Остальные этапы жизни легко можно найти в его альбоме. К счастью, за 100 лет скопилось немало фотографий. И практически на каждой мужчина сияет улыбкой.

Фантастика, но за целый век он до сих пор сохранил привычку удивляться жизни. Его легко рассмешить и начать непринужденную беседу. Пожалуй, наследственное.

Что же касается родителей Захарии, они прожили более 85 лет. Он проживет уже точно больше 100, а у его дочери еще все впереди — ей всего-навсего 60, которые выглядят, как хорошие 40. У них любовь к жизни — это семейное.

И если тебе кажется, что ловкими бывают пожилые люди только с волшебных островов, то стоит обратить внимание на историю Виталия Запеки, который под звуки обстрелов написал добрую и светлую книгу для любимой внучки. И все для того, чтобы у нее было солнечное будущее.