Розповіді

Посмішка — головний секрет молодості: історія 102-річного довгожителя із “блакитної зони”

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Лютого 2022, 13:00
Посмішка — головний секрет молодості: історія 102-річного довгожителя із “блакитної зони”
Фото: Instagram

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