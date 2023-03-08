11 месяцев борьбы и десятки операций, но все напрасно — спасательница Евгения Дудка умерла после российского обстрела

Она любила жизнь и до последнего хваталась за малейшие соломинки надежды на выздоровление. Она преданно защищала Украину без оружия, но россияне лишили ее здоровья, любимой работы и права на счастье.

7 марта умерла руководительница пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка, которая в течение 11 месяцев лечилась после российского обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Читай, как россияне цинично разрушили жизнь украинской спасательницы.

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Ранение в аэропорту и борьба за жизнь

Я когда одевалась и шла на работу, то не просто ходила, а летела в воздухе — настолько мне хотелось работать, настолько мне хотелось строить свою жизнь, — однажды в интервью для Вікон вспоминала Евгения.

Однако 10 апреля 2022 все изменилось. Тогда россияне обстреляли аэропорт в Днепре. Евгения вместе с другими чрезвычайниками ликвидировали последствия этой атаки, когда захватчики нанесли повторный удар.

Тогда пострадали шесть спасателей, в частности, и ее будущий муж, но ранение Евгении было самым тяжелым. После этого женщина долгое время лечилась в немецкой клинике Шарите в Берлине.

Хотя сначала врачи прогнозировали скорое выздоровление, состояние Евгении только ухудшалось.

Впереди меня ждали: четыре дня комы, печеночное кровотечение, круглосуточный гемодиализ, двусторонняя пневмония, постоянные боли и тошнота, сна вообще нет и ненормальное восприятие всего происходящего, — писала спасательница в своем Facebook.

Там она активно рассказывала о своем лечении и делилась своими мыслями на разные темы. Женщина призналась, что терапия в Германии далась ей очень непросто.

— У меня вопрос… Почему не обеспечить украинские больницы теми препаратами, которые есть за границей, ведь только наши врачи действительно ЛЕЧАТ И СПАСАЮТ. Здесь тебя испытывают! — сказала Евгения.

Улыбка сквозь слезы и любовь вопреки всему

Все время после ранения парень Евгении Игорь Гетало, также работающий в ГСЧС, был рядом с любимой. А 27 мая, когда женщина все еще находилась в реанимации, он сделал ей предложение.

Кому-то предложение делают с букетом красивых цветов. Кому-то — в самых красивых городах и странах. И так далее. А я получила в реанимации. И поженились также мы там, — рассказывала Евгения.

Они ценили каждую минуту, проведенную вместе. Евгения пыталась улыбаться на каждом фото, хотя это давалось ей очень тяжело.

— После каждой прогулки я еще три дня отхожу. Десять минут ходьбы — два часа звона в ушах и дрожь рук и ног, — делилась однажды она.

Но несмотря ни на что, не оставляла надежды на выздоровление и продолжение полноценной жизни вместе с любимым. А 18 января на свой 32-й день рождения женщина пообещала больше любить себя, свое тело, мечтать и прислушиваться к своему сердцу.

Иногда мне кажется, что вселенная настолько не хотела, чтобы я была счастлива, что когда я встретила лучшего мужчину в мире и должна была быть самой счастливой, началась война… — писала Евгения.

В конце февраля Евгения все же вернулась из Германии в Украину, где продолжила лечение. Однако, к сожалению, 7 марта ее жизнь оборвалась.

11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости, что не смог тебя спасти, — написал муж Евгении Игорь Гетало.

Коллеги Евгении считали ее настоящим профессионалом своего дела и патриоткой, а подписчики восхищались ее смелостью и силой воли.

В последнем своем посте, который датируется 24 февраля этого года, Евгения рассказала, как война изменила ее жизнь.

Для меня лично 24 февраля закончилось 10 апреля. И вот до сих пор я живу 10-м апреля. Война кардинально изменила мою жизнь. Забрала здоровье, мое любимое дело и не дала насладиться семейной жизнью.

Память о смелой Евгении и других героях Украины, отдавших свою жизнь ради страны и оставшихся до конца преданными своему призванию, никогда не угаснет в наших сердцах и будет мотивировать бороться дальше до победы над врагом.

Сама же Евгения при жизни больше всего желала победы Украины над врагом и хотела снова увидеть чистое мирное небо над головой.

Я желаю, чтобы скорей закончилась в Украине война, чтобы все мы увидели мирное небо над головой. Чтобы как женщины, так и мужчины достигали тех целей, которые себе поставили, — сказала женщина в своем последнем интервью для Вікон.

Муж Евгении Дудки Игорь Гетало, работающий начальником смены ГСЧС в городе Днепр, также получил тяжелые ранения при ликвидации последствий вражеских ракетных обстрелов Международного аэропорта Днепра.

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