11 місяців боротьби та десятки операцій, але все марно — рятувальниця Євгенія Дудка померла після російського обстрілу

Вона любила життя та до останнього хапалась за найменші соломинки надії на одужання. Вона віддано боронила Україну без зброї, але росіяни позбавили її здоров’я, улюбленої роботи та права на щастя.

7 березня померла керівниця прес-служби Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, яка протягом 11 місяців лікувалась після російського обстрілу.

Про це повідомили у ДСНС України. Читай, як росіяни цинічно зруйнували життя української рятувальниці.

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Поранення в аеропорту та боротьба за життя

Я коли одягалася і йшла на роботу, то не просто йшла, а летіла в повітрі — настільки мені хотілося працювати, настільки мені хотілося будувати своє життя, — якось в інтерв’ю для Вікон згадувала Євгенія.

Однак 10 квітня 2022 року усе змінилось. Тоді росіяни обстріляли аеропорт у Дніпрі. Євгенія разом з іншими надзвичайниками ліквідовували наслідки цієї атаки, коли загарбники завдали повторного удару.

Тоді постраждало шестеро рятувальників, зокрема і її майбутній чоловік, але поранення Євгенії було найважчим. Після цього жінка довгий час лікувалась у німецькій клініці Шаріте в Берліні.

Хоч спершу лікарі прогнозували швидке одужання, стан Євгенії тільки погіршувався.

Попереду мене чекали: чотири дні коми, печінкова кровотеча, цілодобовий гемодіаліз, двобічна пневмонія, постійні болі та нудота, сну немає взагалі й ненормальне сприйняття всього, що відбувається, — писала рятувальниця у своєму Facebook.

Там вона активно розповідала про своє лікування та ділилась своїми думками на різні теми. Жінка зізналась, що терапія в Німеччині далась їй дуже непросто.

— У мене питання… Чому не забезпечити українські лікарні тими препаратами, які є за кордоном, адже тільки наші лікарі дійсно ЛІКУЮТЬ І РЯТУЮТЬ. Тут тебе випробовують! — сказала Євгенія.

Усмішка крізь сльози та кохання наперекір усьому

Увесь час після поранення хлопець Євгенії Ігор Гетало, який також працює у ДСНС, був поруч із коханою. А 27 травня, коли жінка все ще перебувала в реанімації, він освідчився їй.

Комусь пропозицію роблять з букетом гарних квітів. Комусь у найкрасивіших містах та країнах. І так далі. А я отримала в реанімації. І одружилися також ми там, — розповідала Євгенія.

Вони цінували кожну хвилину, проведену разом. А Євгенія намагалась усміхатись на кожному фото, хоч це давалось їй дуже тяжко.

— Після кожної прогулянки я ще три дні відходжу. Десять хвилин ходьби — дві години дзвону в вухах та тремтіння рук і ніг, — ділилась якось вона.

Та попри все не полишала надії на одужання та продовження повноцінного життя разом із коханим. А 18 січня на свій 32-й день народження жінка пообіцяла собі більше любити себе, своє тіло, мріяти та дослухатися до свого серця.

Іноді мені задається, що всесвіт настільки не хотів, щоб я була щаслива, що коли я зустріла найкращого чоловіка у світі й мала бути найщасливішою, то розпочалася війна… — писала Євгенія.

Наприкінці лютого Євгенія все ж таки повернулася з Німеччини до України, де продовжила лікування. Однак, на жаль, 7 березня її життя обірвалось.

11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але Богу ти потрібна на небесах. Я кохаю тебе. Пробач, що не зміг тебе врятувати, — написав чоловік Євгенії Ігор Гетало.

Колеги Євгенії вважали її справжньою професіоналкою своєї справи та патріоткою, а підписники захоплювались її відважністю та силою волі.

В останньому своєму дописі, який датується 24 лютого цього року, Євгенія розповіла, як війна змінила її життя.

Для мене особисто 24 лютого закінчилося 10 квітня. І от до сьогодні я живу 10-м квітня. Війна кардинально змінила моє життя. Забрала здоров’я, мою улюблену справу та не дала насолодитися сімейним життям.

Пам’ять про сміливу Євгенію та інших героїв України, які віддали своє життя заради держави та залишились до кінця відданими своєму покликанню, ніколи не згасне в наших серцях та мотивуватиме боротись далі до перемоги над ворогом.

Сама ж Євгенія за життя дужче за все бажала перемоги України над ворогом та хотіла знову побачити чисте мирне небо над головою.

Я бажаю, щоб скоріше закінчилась в Україні війна, щоб усі ми побачили мирне небо над головою. Щоб як жінки, так і чоловіки досягали тих цілей, які собі поставили, — сказала жінка у своєму останньому інтерв’ю для Вікон.

Чоловік Євгенії Дудки Ігор Гетало, який працює начальником чергової зміни ДСНС в місті Дніпро, також отримав тяжкі поранення під час ліквідації наслідків ворожого ракетного обстрілу Міжнародного аеропорту Дніпра.

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