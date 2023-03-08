Розповіді

11 місяців боротьби та десятки операцій, але все марно — рятувальниця Євгенія Дудка померла після російського обстрілу

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Березня 2023, 13:00
Померла речниця ДСНС Євгенія Дудка: 11 місяців боролася за життя
Фото: Facebook

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