Старшая студентка Ирландии: 90-летняя Мариетт доучилась семь десятилетий спустя

В Лондондерри 90-летняя Мариэтт Макфарланд стала самой пожилой выпускницей открытого университета. Женщина получила степень бакалавра по английской литературе, которую начала осваивать еще в 1960-х годах в Тринити-колледже Дублина.

Ою етом пишет BBC.

Тогда обучение пришлось оставить — Мариэтт влюбилась, вышла замуж в 21 год и посвятила жизнь семье. Вернуться к учёбе она решила после смерти мужа, когда появилось больше времени на себя.

Я всегда мечтала закончить то, что когда-то начала. И вот теперь это случилось — даже не верится, — призналась она.

Открытый университет позволяет учиться дистанционно, и именно это дало пенсионерке возможность получить образование из дома.

Компьютерная грамотность стала настоящим испытанием, но помогли дети и внуки — научили пользоваться ноутбуком и печатать на клавиатуре.

Все они смеялись, что бабушка теперь студентка. Но поддерживали меня каждый день, — говорит Мариэтт.

На церемонию вручения дипломов в Белфасте приехала вся её семья. Старшая дочь Шона рассказала, что мама часами сидела с планшетом и книгами и была самой прилежной студенткой из всех.

Несмотря на почтенный возраст, Мариэтт уже получила несколько предложений о работе, хотя, как она шутит, работодатели, наверное, еще не знают, сколько мне лет.

Я хочу, чтобы люди не боялись начинать заново. Если я смогла это сделать — значит, это под силу каждому. Никогда не поздно учиться, — говорит выпускница.

