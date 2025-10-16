Найстарша студентка Ірландії: 90-річна Марієтт довчилася через сім десятиліть

У Лондондеррі 90-річна Марієтт Макфарланд стала найстаршою випускницею відкритого університету. Жінка отримала ступінь бакалавра з англійської літератури, який почала здобувати ще у 1960-х роках у Трініті-коледжі Дубліна.

Тоді навчання довелося залишити — Марієтт закохалася, вийшла заміж у 21 рік і присвятила життя родині. Повернутися до навчання вирішила після смерті чоловіка, коли з’явився час на себе.

Я завжди мріяла закінчити те, що колись почала. І от тепер це сталося — навіть не віриться, — зізналася вона.

Відкритий університет дозволяє навчатись дистанційно, і саме це дало змогу пенсіонерці здобути освіту з дому.

Комп’ютерна грамотність стала справжнім викликом, але допомогли діти та онуки — навчили користуватись ноутбуком і друкувати на клавіатурі.

Усі вони сміялися, що бабуся тепер студентка. Але підтримували мене щодня, — каже Марієтт.

На церемонію вручення дипломів у Белфасті приїхала вся її родина. Старша донька Шона розповіла, що мама сиділа з планшетом і книжками годинами й була найсумліннішою студенткою з усіх.

Попри поважний вік, Марієтт уже отримала кілька пропозицій роботи, хоча, як вона жартує, роботодавці, мабуть, ще не знають, скільки мені років.

Я хочу, щоб люди не боялися почати знову. Якщо я змогла це зробити — значить, це під силу будь-кому. Ніколи не пізно вчитися, — каже випускниця.

Так само й 84-річна Надія Федорівна з Вишгорода доводить: роки — не перешкода, коли є бажання жити на повну. Своє натхнення вона знайшла у спорті.

