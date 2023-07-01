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Чтобы не было “о нас — без нас”. Военная Надежда об отношении к женщинам в армии, действии реформ и сложностях на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 01 июля 2023, 08:00
Надежда Гарань
Фото: WoMo

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