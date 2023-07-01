Чтобы не было “о нас — без нас”. Военная Надежда об отношении к женщинам в армии, действии реформ и сложностях на фронте

Украинские женщины-военнослужащие работают на “нуле” наравне с мужчинами, имея такую же ответственность и опасность для собственной жизни. Однако часто они вынуждены бороться за право на службу в армии.

Недооценка или полное нивелирование вклада женщин в победы ВСУ вредят Украине и обществу не меньше, чем внешний враг.

Обо всех сложностях в армии для женщин, жизни в русскоязычной среде и решении воевать за свою родину, WoMo.ua рассказала переводчик-синхронист, связной, сержант ВСУ Надежда Гарань.

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Для девушки война с Россией началась, как только РФ напала на суверенную Украину. Несмотря на то, что Надежда выросла в русскоязычной семье и таком же городе, посещала школу для русскоязычных меньшинств — во время событий на Майдане она ясно осознала, что было своим, украинским, а что — навязанным, российским.

— Война для меня никогда не закончится. Фраза “мирная жизнь” действует как таблетка для вызова рвоты. Внутри меня любой мир кажется уже невозможным, — признается Надежда.

Надежда была выпускницей философского факультета, когда в голове появилась идея пойти служить. Сначала она закрывала эту потребность волонтерством и помощью друзьям-военным.

Отец, по словам военной, угрожал дочери вывезти её за границу, воровал её документы для подачи в эмиграцию и даже называл наркозависимой, когда она выразила желание летом помогать бойцам.

Тогда, наверное, я поняла, что не испугаюсь научиться стрелять, чтобы защититься.

На свой выпускной Надежда надела футболку ГО Аэроразведка, через несколько часов друзья собрали необходимые деньги на важную операцию для Надежды — против которой был отец девушки. Уже через месяц она была в военкомате.

Попасть в армию было возможно только “по блату”

В 2017 году, когда Надежда шла в военкомат, попасть в ВСУ для женщины было практически невозможно. Чтобы это произошло, надо было иметь “блат”: чтобы кто-то за тебя сказал несколько слов, поручился.

По такому принципу коллеги будто должны понять, что эта женщина может служить, она не такая, как другие. Но это совсем неправильно, ведь выполнять работу на фронте могут и девушки.

— Когда военком увидел, что я состригла волосы, чуть не потерял сознание.

В дальнейшем в учебных частях ежедневно слышала насмешки, что не красилась, имела короткую прическу, носила спортивные лифы без поролона, не ушивала форму, не стремилась “найти себе мужа”.

Девушка три года работала связным, затем стала советником по гендерным вопросам. Ушла оттуда, потому что платили мало, а обращения девушек, которых обижали мужчины-военные в семьях или женщин-военнослужащих из-за унижения на работе, заставляли Надежду чувствовать себя беспомощной.

— Я столкнулась с гигантским айсбергом насилия против женщин в армии и, проткнутая только его верхушкой, начала тонуть. Когда похудела до 32-го размера с 38-го и в штабе начали спрашивать, чем я болею, поняла, что дальше так работать не получится.

Вместе с тем Надежда Гарань призывает женщин бороться с сексуальным насилием, дискриминацией, урезанием прав и другими гендерными проблемами нашего общества.

Эти изменения зависят только от нас. К ним важно привлекаться, иначе будет “о нас — без нас”.

Саму Надежду приняли в роту прекрасно: без шуток в её сторону, а берегли только как наименее опытную, а не как “девочку”.

Отношение к женщинам-военным

В то же время Надежда говорит: давно смирилась с мнением, что женщины на фронте находятся “между двумя огнями”. Их стремится уничтожить враг, но до сих пор не понимает общество.

— Общество пока не готово считаться с правами женщин и не дискриминировать их. Выходит, если ты военная, тебя не понимают и с точки зрения опыта ветеранов, и с точки зрения прав женщин.

Сама Надежда всячески пытается помочь украинскому войску избавиться от стереотипов о женщинах. Но самым большим адом для военных она считает МСЭК и прохождение ВЛК. Надежда говорит: страдают от комиссии и женщины, которым обязательно посоветуют быстрее рожать и напомнят, где их место, и мужчины, которые “должны терпеть”, потому что шрамы их украшают.

— Женщинам приходится отстаивать сами факты боевых ранений и травм, поскольку врачи часто обесценивают вклад женщин на фронте и их присутствие “на нуле”.

Медицинские комиссии в том виде, в каком они существуют сейчас, должны переаттестовываться и сидеть по тюрьмам: признание непригодности после тяжелого ранения стоит от $5 тыс. до $10 тыс., эту цифру МСЭК и ВЛК называют бойцам открыто, — говорит военная.

Надежда также отмечает, что в настоящее время полевая женская медицина фактически не работает, женщины-военнослужащие вынуждены обходиться без медикаментов, например гинекологического применения.

Сколько сейчас женщин-военнослужащих находится на фронте и почему нам важно говорить о правах женщин в армии, мы писали в нашем другом материале.

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