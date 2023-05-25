Разрушили все стереотипы! История военной, чей муж заботится о пяти детях

Сегодня украинское общество не только отстаивает собственное право на существование, но и откровенно показывает миру: можно не только традиционно, но и по-новому. Это касается всего: военной тактики, истории реформ и социальной составляющей.

Военная Оксана Иванец после 24 февраля осталась в Украине и отправилась защищать родную страну на фронт. А муж, по общему согласию, вместе с пятью детьми выехал в соседнюю Польшу и ухаживает за ними в безопасности.

Как им это удается и что переживают супруги в разлуке, рассказываем дальше.

Как началась широкомасштабная война для семьи

Оксана Иванец сейчас — офицер ВСУ, подполковник и специальный корреспондент АрмияИнформ. Женщина рассказывает, что до 24 февраля их дом был полон счастья и детских голосов — трех родных и двух взятых под опеку.

Её детство прошло вместе с отцом пограничником, который всю жизнь хотел иметь еще и сына. Впоследствии брат у Оксаны таки появился, однако к тому моменту папа воспитывал её по мужским методам.

Мама пыталась мне привить какие-то там качества хозяйки, но это было не мое, — признается женщина.

— После девятого класса я узнала об Академии Государственной пограничной службы Украины. Папа для меня был просто каким-то идеалом — он стал образцом для подражания. И вот я поступила в Академию Государственной пограничной службы Украины, — рассказывает Оксана Иванец.

С будущим мужем она познакомилась в возрасте 14 лет. Это была детская любовь, которая то прерывалась, то снова зарождалась. Оксана признается, что тогда в академии не увидела достойных кандидатов, а будущий муж показался хорошим для семейной жизни.

— Он так застенчив был, но в то же время очень хозяйственный. Никаких вопросов о том, как отремонтировать розетку, вкрутить лампочку или вбить гвоздь никогда не возникало. Это с первых дней делал мой муж.

Он всегда знал, что я буду строить карьеру и ничего не имел против. Поэтому в будущем, когда появлялись дети, я забегала в декрет и выбегала обратно на работу. С точки зрения человеческой самки я увидела в нем идеального кандидата, — говорит Оксана.

До полномасштабного вторжения семья жила в пригороде Харькова. Более 21 года Оксана отслужила в Госпогранслужбе, а затем пошла работать журналисткой в АрмиюИнформ.

Жизнь завела ее в Мариуполь, а затем снова вернула в Харьков в канун масштабной войны.

В то утро женщина проснулась от звонка брата-военнослужащего, который и сообщил о начале больших боевых действий. Она вспоминает, что в их поселке было тихо.

— Я вышла на улицу, прислушивалась — тихо. Но из-за того, что в нашем доме живут в основном военные, я так прислушалась и услышала, что во многих квартирах довольно громко хлопают двери, а это не то чтобы была характерная ситуация в это время суток. Эти звуки собственно развеяли последние сомнения в том, что же произошло, — рассказывает военная.

Она знала и чувствовала, что широкомасштабной войны не избежать. Но её муж успокаивал: женщина хотела верить в лучшее.

Поэтому семья абсолютно не была готова к выезду и событиям войны.

Помню, муж бегал по квартире и хватал все, что видел. Я посадила его со словами: “надо принять решение”. Тогда сказала забирать документы, детей, животных и ехать как можно дальше от границы в центр.

Сначала они поехали двумя автомобилями к приятельнице в Полтаву. Параллельно женщина звонила руководству и спрашивала, что ей делать дальше. Уже после прибытия Оксана отправилась в местный военкомат, а на следующий день вернулась в Харьков.

Вывезла семью за границу

Самыми страшными минутами жизни она называет авианалет на Харьков, когда едва успела забежать в метро. Тогда были первые погибшие и стало ясно, что все вокруг происходит по-настоящему.

Еще через некоторое время военная вернулась в Полтаву. Там приняла решение за всю семью: дети и муж поедут в Польшу, где училась и жила старшая дочь.

— Посадила их на поезд, на тот момент я у себя в голове прощалась с ними навсегда. Такие эмоции передать очень сложно, — вспоминает Оксана день отъезда родных.

После этого она еще несколько недель была в Полтаве, а когда авианалеты на Харьков стихли, то вернулась домой и находится там как корреспондентка.

Муж в Польше сразу устроился на работу, где пробыл девять месяцев. Из-за физического состояния — уволился, поэтому всю финансовую часть взяла на себя Оксана.

Благодаря характеру своего мужа Оксана стала той, кем есть сейчас. И за это, признается, благодарна любимому.

Муж Оксаны по многим причинам — физическим и психологическим — не может быть военным, поэтому об этом и речи не было.

Я 25 лет строила карьеру военной. Я достаточно медийное лицо. И поехать туда, все начать сначала, работать под солнцем на обычной работе? Мне моя гордость не позволила бы.

— Муж к этому относится более спокойно, — говорит Оксана Иванец.

Сама она очень скучает по семье, поэтому стучится во все двери, чтобы вырваться хоть на немножко и поехать к детям и мужу.

Стигматизация общества

Оксана признается, что часто сталкивается со стигматизацией общества, насмешками “в спину” и стереотипными шутками.

Сама Оксана огрызается на такие насмешки, но говорит: однажды мужу и в Польше сказали, мол: “Он жене сделал пятерых детей, а она от него убежала, поэтому теперь он с детьми возится”. Или еще в больницах всегда просят маму, потому что “только она поймет, чем болен ребенок”.

— Мужчина в состоянии делать то, что делает женщина. Ухаживать за детьми, готовить есть, убирать, стирать и так далее. И если у него это получается лучше, чем зарабатывать деньги, а вы, наоборот, можете содержать семью, то почему нет, если всех все устраивает?

Если кто-то там думает иначе, ну, во-первых, он имеет право так думать, во-вторых, это моя семья и не надо сюда лезть, — говорит женщина.

История Аллы Кошляк также развенчивает все стереотипы. О военной службе после гражданской профессии и её опыте войны, мы писали в нашем другом материале.

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