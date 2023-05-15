Не военные будут строить новую Украину, все должны это делать сейчас! История бывшей радиоведущей, служащей в рядах ВСУ

Россия ведет против Украины не только настоящую, но и информационную войну. Враг пытается влиять на разные страны в информационном пространстве, чтобы представить Украину в плохом свете. Именно поэтому сейчас очень важна работа журналистов и честное освещение новостей.

Многие журналисты сменили тематику своей профессии и стали военными корреспондентами, а также многие представители этой профессии присоединились к службе. Алла Кошляк — боец группы информационного сопровождения. Когда-то была журналисткой и ведущей на Radio NV. Сейчас женщина служит в 47-й бригаде Магура и имеет свой подкаст.

Историю Аллы об изменении работы и решении присоединиться к службе рассказали в Markus Foundation.

Жалела, что не имею гранаты

Алла Кошляк работала журналисткой, была ведущей Radio NV, рассказывала об украинских предпринимателях на Радио Аристократы и Громадському. Еще в 2014 году женщина ездила с иностранными СМИ освещать войну в Донецкую область, но впоследствии вернулась к гражданской журналистике.

После 24 февраля 2022 года сфера деятельности Аллы не изменилась, но снова изменилась тематика. Она начала рассказывать о войне:

для украинцев, чтобы держать в курсе событий и поддерживать;

для иностранцев показывать правду, объяснять, организовывать помощь.

О первом дне вторжения Алла вспоминает так:

— Проснувшись утром 24 февраля 2022 года от взрывов, оделась, взяла тревожный рюкзачок и просто пошла на эфир на радио, потому что так было надо.

Женщина еще осенью 2022 добровольно стала на военный учет. Самостоятельно изучала тактическую медицину, снаряжение, много занималась спортом. Жалеет только, что не подтянула навыки вождения к службе.

Помню, был момент, сейчас смешно вспоминать, когда сильно жалела, что у меня нет гранаты. Вдруг россияне будут захватывать редакцию, так чтобы их больше умерло вместе со мной, — делится воспоминаниями Алла.

В январе 2023 года она присоединилась к группе информационного сопровождения 47-й Бригады Магура. Эта команда делает профессиональные фото, снимает мощные видео и готовит материалы для страниц бригады в соцсетях.

О подкасте во время службы

Во время службы у Аллы возникла идея создать собственный подкаст Згідно Відповідно. Это личный аудиодневник свежемобилизованной бывшей радиоведущей: о службе, дружбе и работе в рядах ВСУ. Она убеждена:

Не военные после демобилизации будут строить какую-то мифическую новую лучшую Украину, а все должны это делать прямо сейчас.

Не терпя коррупцию, работая в правовом поле, платя налоги, учась, узнавая новое об украинской культуре и истории и распространяя эти знания среди своего круга и по всему миру.

Многие журналисты защищают не только информационный фронт. Ранее мы рассказывали историю выпускного редактора Вікна-новини Алексея Высоцкого о войне, ПТСР и победе.

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