Не військові будуватимуть нову Україну, всі мають це робити зараз! Історія колишньої радіоведучої, що служить у лавах ЗСУ

Росія веде проти України не лише справжню, а й інформаційну війну. Ворог намагається впливати на різні країни в інформаційному просторі, щоб представити Україну в поганому світлі. Саме тому зараз дуже важлива робота журналістів та чесне висвітлення новин.

Багато журналістів змінили тематику своєї професії та стали воєнними кореспондентами, також багато представників цієї професії приєдналися до служби. Алла Кошляк — бійчиня групи інформаційного супроводження. Колись була журналісткою та ведучою на Radio NV. Зараз жінка служить у 47-ій бригаді Маґура та має свій подкаст.

Історію Алли про зміну роботи та рішення приєднатися до служби розповіли у Markus Foundation.

Шкодувала, що не маю гранати

Алла Кошляк працювала журналісткою, була ведучою Radio NV, розповідала про українських підприємців на Радіо Аристократи та на Громадському. Ще у 2014 році жінка їздила з іноземними ЗМІ висвітлювати війну в Донецьку область, але згодом повернулася у цивільну журналістику.

Після 24 лютого 2022 сфера діяльності Алли не змінилася, але знову змінилася тематика. Вона почала розповідати про війну:

для українців, щоб тримати в курсі подій та підтримувати;

для іноземців, щоб показувати правду, пояснювати, організовувати допомогу.

Про перший день вторгнення Алла згадує так:

— Прокинувшись вранці 24 лютого 2022 року від вибухів, одяглася, взяла тривожний рюкзачок і просто пішла на ефір на радіо, бо так було треба.

Жінка ще восени 2022 року добровільно стала на військовий облік. Самостійно вивчала тактичну медицину, спорядження, багато займалася спортом. Шкодує лиш, що не підтягнула навички водіння до служби.

Пам’ятаю, був момент, зараз смішно згадувати, коли сильно шкодувала, що у мене немає гранати. Раптом росіяни захоплюватимуть редакцію, то щоб їх якнайбільше вмерло разом зі мною, — ділиться спогадами Алла.

У січні 2023 року вона приєдналася до групи інформаційного супроводження 47-ї Бригади Маґура. Ця команда робить професійні фото, знімає потужні відео та готує матеріали для сторінок бригади в соцмережах.

Про подкаст під час служби

Під час служби в Алли виникла ідея створити власний подкаст Згідно Відповідно. Це особистий аудіощоденник свіжомобілізованої колишньої радіоведучої: про службу, дружбу і роботу в лавах ЗСУ. Вона переконана:

Не військові після демобілізації будуватимуть якусь міфічну нову кращу Україну, а всі мають це робити просто зараз.

Не толеруючи корупцію, працюючи в правовому полі, сплачуючи податки, навчаючись, дізнаючись нове про українську культуру та історію та поширюючи ці знання серед свого кола та по всьому світові.

Багато журналістів захищають не лише інформаційний фронт. Раніше ми розповідали історію випускового редактора Вікна-новини Олексія Висоцького про війну, ПТСР та перемогу.

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