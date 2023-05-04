Це було поруч! Журналісти двічі потрапили під обстріл, але побачили, як живе Сіверськ

Знищені вщент будівлі, безперервні обстріли, відсутність базових благ цивілізації та доступу до їжі й медичної допомоги. Таким є життя міста Сіверськ Донецької області.

Попри нелюдські умови виживання, в підвалах все ще лишаються дорослі та діти, щоправда, небагато. За рік від останнього візиту знімальної групи з 11 тис. в місті лишилась всього тисяча людей.

Ризикуючи життям знімальна група Фактів ICTV побачила на власні очі, як живе місто під безперервними обстрілами, кого знищують у місті-привиді та як виживає місцеве населення.

Як знищують український Донбас

Команда Фактів ICTV стала свідками того, як окупанти стирають із землі український Донбас. Околиці понівеченого росіянами міста Сіверськ зараз — суцільні руїни.

Якщо минулого року ще можна було зустріти когось в місті, то зараз місто перетворилося на привид. З 11 тис. населення зменшилося в десять разів. Усі, хто лишився і вижив, ховаються в холодному підвалі.

Тут майже рік немає світла, води, газу чи зв’язку. Немає магазинів, органів влади чи рятувальників, тож виживають люди завдяки гуманітарній допомозі волонтерів.

Від окупантів звідси кілька кілометрів напряму, тому місцеві постійно під обстрілом. Від міста вже майже нічого не залишилося, воно зруйноване майже вщент.

Квартали, які вціліли, ворог щодня добиває снарядами зі ствольної та реактивної артилерії.

Жити при щоденних обстрілах градами неможливо. Вороги прицільно б’ють по житловій забудові, а цивільні, які лишилися — тепер мішень

Попри все, у Сіверську досі живе чотири дитини, яких батьки переховують від правоохоронців.

Під час знімань сюжету команда потрапила під два обстріли. Спершу, за 200 метрів від них розірвалася касета града, а потім росіяни влучили в житловий будинок біля них.

Ще одне місто, яке живе під щоденними обстрілами та перетворюється на привида — Оріхів Запорізької області. Скільки людей лишилося в Оріхові та як вони виживають, читай у матеріалі.

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