Путін мене не захопить, я свою землю нікому не віддам — жителі Сіверська не здаються

Ворожа артилерія у Сіверську не затихає. Обгорілі стіни багатоповерхівок, вщент зруйновані приватні будинки. У місті — жодної вцілілої будівлі.

Та попри смертельний ризик, цивільних у місті залишається чимало. Люди вірять у наших військових.

Кореспондентка Військового телебачення Поліна Коваленко розповідає, що попри велику віру у наявних умовах люди просто виживають. Воду та їжу мешканцям привозять волонтери та військові.

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Один з місцевих жителів Олександр розповідає, що лише по даху його будинку було два прильоти, тому всередині все протікає.

Неможливо жити в хаті.

Чоловік у підвалі власного будинку живе вже майже рік. У нього немає ані світла, ані газу.

За словами Поліни Коваленко, виходи на поверхню через ворожі обстріли для нього вже давно перетворились на перегони зі смертю. Та попри це Олександр відмовляється залишити свій бастіон.

Путін мене не захопить, я свою землю нікому не віддам.

ЗСУ відкинули ворога від міста за межі сусідньої Білогорівки. Там тримають оборону та роблять усе можливе для стримання загарбників. Адже наразі це один зі стратегічних напрямків.

Військовослужбовець ЗСУ Ілля додає, що окупанти через свої постійні спроби захопити українські землі, практично вщент руйнують міста.

Ворог постійно штурмує позиції наших військових, але безуспішно — зазнає втрати та відступає.

Впевнений, що ще неодноразово покажемо ворогу, на що ми спроможні. А українському народу вірити у ЗСУ та обов’язково перемога буде за нами, — наостанок додає Ілля.

Водночас сусідню Білогорівку російські окупанти не лише нещадно обстрілюють, але й постійно намагаються штурмувати. Читай, яка ситуація у напівзруйнованій Білогорівці та як тримаються українські війська.

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