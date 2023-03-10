Дитячі іграшки поруч зі снарядами: ситуація у напівзруйнованій Білогорівці та як тримаються українські війська

Дорога до Білогорівки важка і постійно прострілюється. Про це розповідає військова кореспондентка Поліна Коваленко після поїздки до населеного пункту, який знаходиться за кількасот метрів від ворожих позицій.

Саме Білогорівка разом із Кремінною є найважчими ділянками фронту на Луганщині. Ворог зосередив тут всі зусилля і не припиняє обстрілів.

І хоча окупанти постійно змінюють тактику, їм це не допомагає, оскільки проривів та просування у російських загарбників тут немає.

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Поліна Коваленко розповідає, що навіть о третій ночі військових можна застати за коригуванням. Хлопці, які тримають позиції зараз, працюють цілодобово. Вони й звільняли Білогорівку.

Минуло півроку з моменту деокупації населеного пункту. Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових, але їхні дії успіхом не завершуються. Наші хлопці не відступили ні на метр.

На околицях селища точаться жорстокі стрілецькі бої. Наші воїни відбивають безперервні атаки ворога.

Постійно літають ворожі пташки. Знайти укриття дуже складно, тому вдень пересування максимально мінімізується.

В цьому селищі не було ані військових, ані стратегічно важливих об’єктів. Лише житлові будинки. Та тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки.

Географія села проста. Ідемо по колу і не буде жодної вцілілої будівлі — все зруйновано, — говорить боєць ДШВ ЗСУ Андрій.

Згорілі автівки, дитячі іграшки поруч зі снарядами та будівлі, від яких залишився тільки фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють.

Не припиняють росіяни й обстрілів інших українських міст. Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в морі та зміну тактики ракетних атак росіян.

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