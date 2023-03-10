Детские игрушки рядом со снарядами: ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска

Дорога в Белогоровку тяжелая и постоянно простреливается. Об этом рассказывает военная корреспондентка Полина Коваленко после поездки в населенный пункт, который находится в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.

Именно Белогоровка вместе с Кременной являются самыми тяжелыми участками фронта в Луганской области. Враг сосредоточил здесь все усилия и не прекращает обстрелы.

И хотя оккупанты постоянно меняют тактику, им это не помогает, поскольку прорывов и продвижения у российских захватчиков здесь нет.

Сейчас также смотрят

Полина Коваленко рассказывает, что даже в три ночи военных можно застать за корректировкой. Ребята, держащие позиции сейчас, работают круглосуточно. Они и освобождали Белогоровку.

Прошло полгода с момента деоккупации населенного пункта. Оккупанты пытаются штурмовать позиции украинских военных, но их действия успехом не завершаются. Наши ребята не отступили ни на метр.

В окрестностях поселка идут жестокие стрелковые бои. Наши воины отражают непрерывные атаки врага.

Постоянно летают вражеские птички. Найти укрытие очень сложно, поэтому днем передвижение максимально минимизируется.

В этом поселке не было ни военных, ни стратегически важных объектов. Только жилые дома. Но теперь здесь не живет никто. Последних местных военные эвакуировали сразу после освобождения. Около тысячи человек потеряли свои дома.

География села простая. Идем по кругу и не будет ни одного уцелевшего здания — все разрушено, — говорит боец ДШВ ВСУ Андрей.

Сгоревшие автомобили, детские игрушки рядом со снарядами и здания, от которых остался только фундамент. Россияне уничтожают Белогоровку, а не освобождают.

Не прекращают россияне и обстрелы других украинских городов. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в море и изменении тактики ракетных атак россиян.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!