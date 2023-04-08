Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам — жители Северска не сдаются

Вражеская артиллерия в Северске не утихает. Обгоревшие стены многоэтажек, полностью разрушены частные дома. В городе — ни одного уцелевшего здания.
Но, несмотря на смертельный риск, гражданских в городе остается немало. Люди верят в наших военных.
Корреспондентка Военного телевидения Полина Коваленко рассказывает, что, несмотря на большую веру, в существующих условиях, люди просто выживают. Воду и еду жителям привозят волонтеры и военные.
Один из местных жителей Александр рассказывает, что только по крыше его дома было два прилета, потому внутри все протекает.
Невозможно жить в доме.
Невозможно жить в доме.
Мужчина в подвале собственного дома живет почти год. У него нет ни света, ни газа.
По словам Полины Коваленко, выходы на поверхность из-за вражеских обстрелов для него уже давно превратились в гонку со смертью. Но, несмотря на это, Александр отказывается покинуть свой бастион.
Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам.
Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам.
ВСУ отбросили врага от города за пределы соседней Белогоровки. Там держат оборону и делают все возможное для удержания захватчиков. Ведь сейчас это одно из стратегических направлений.
Военнослужащий ВСУ Илья добавляет, что оккупанты из-за своих постоянных попыток захватить украинские земли, практически полностью разрушают города.
Враг постоянно штурмует позиции наших военных, но безуспешно — терпит потери и отступает.
Уверен, что еще не раз покажем врагу, на что мы способны. А украинскому народу верить в ВСУ и обязательно победа будет за нами, — напоследок добавляет Илья.
Уверен, что еще не раз покажем врагу, на что мы способны. А украинскому народу верить в ВСУ и обязательно победа будет за нами, — напоследок добавляет Илья.
В то же время, соседнюю Белогоровку российские оккупанты не только беспощадно обстреливают, но и постоянно пытаются штурмовать. Читай, какая ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска.
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