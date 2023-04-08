Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам — жители Северска не сдаются

Вражеская артиллерия в Северске не утихает. Обгоревшие стены многоэтажек, полностью разрушены частные дома. В городе — ни одного уцелевшего здания.

Но, несмотря на смертельный риск, гражданских в городе остается немало. Люди верят в наших военных.

Корреспондентка Военного телевидения Полина Коваленко рассказывает, что, несмотря на большую веру, в существующих условиях, люди просто выживают. Воду и еду жителям привозят волонтеры и военные.

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Один из местных жителей Александр рассказывает, что только по крыше его дома было два прилета, потому внутри все протекает.

Невозможно жить в доме.

Мужчина в подвале собственного дома живет почти год. У него нет ни света, ни газа.

По словам Полины Коваленко, выходы на поверхность из-за вражеских обстрелов для него уже давно превратились в гонку со смертью. Но, несмотря на это, Александр отказывается покинуть свой бастион.

Путин меня не захватит, я свою землю никому не отдам.

ВСУ отбросили врага от города за пределы соседней Белогоровки. Там держат оборону и делают все возможное для удержания захватчиков. Ведь сейчас это одно из стратегических направлений.

Военнослужащий ВСУ Илья добавляет, что оккупанты из-за своих постоянных попыток захватить украинские земли, практически полностью разрушают города.

Враг постоянно штурмует позиции наших военных, но безуспешно — терпит потери и отступает.

Уверен, что еще не раз покажем врагу, на что мы способны. А украинскому народу верить в ВСУ и обязательно победа будет за нами, — напоследок добавляет Илья.

В то же время, соседнюю Белогоровку российские оккупанты не только беспощадно обстреливают, но и постоянно пытаются штурмовать. Читай, какая ситуация в полуразрушенной Белогоровке и как держатся украинские войска.

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