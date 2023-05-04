Украина

Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 04 мая 2023, 19:00
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