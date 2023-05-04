Это было рядом! Журналисты дважды попали под обстрел, но увидели, как живет Северск

Здания полностью уничтожены, непрерывные обстрелы, отсутствие базовых благ цивилизации и доступа к пище и медицинской помощи. Такова жизнь города Северск Донецкой области.

Несмотря на бесчеловечные условия выживания, в подвалах все еще есть взрослые и дети, правда, немного. За год от последнего визита съемочной группы из 11 тыс. в городе осталось всего тысяча человек.

Рискуя жизнью съемочная группа Фактов ICTV увидела своими глазами, как живет город под непрерывными обстрелами, кого уничтожают в городе-призраке и как выживает местное население.

Как уничтожают украинский Донбасс

Команда Фактов ICTV стала свидетелями того, как оккупанты стирают с земли украинский Донбасс. Окрестности изуродованного россиянами города Северск сейчас — сплошные руины.

Если в прошлом году еще можно было встретить кого-то в городе, то сейчас он превратился в призрака. Из 11 тыс. население уменьшилось в десять раз. Все, кто остался и выжил, прячутся в холодном подвале.

Здесь почти год нет света, воды, газа или связи. Нет магазинов, органов власти или спасателей, поэтому выживают люди благодаря гуманитарной помощи волонтеров.

От оккупантов отсюда несколько километров напрямую, поэтому местные жители постоянно под обстрелом. От города уже почти ничего не осталось, он разрушен почти до основания.

Уцелевшие кварталы враг ежедневно добивает снарядами из ствольной и реактивной артиллерии.

Жить при ежедневных обстрелах градами невозможно. Враги прицельно бьют по жилой застройке, а оставшиеся гражданские — теперь мишень

Несмотря на все, в Северске до сих пор живут четыре ребенка, которых родители скрывают от правоохранителей.

Во время съемок сюжета команда попала под два обстрела. Сначала в 200 метрах от них разорвалась кассета Града, а затем россияне попали в жилой дом возле них.

Еще один город, который живет под ежедневными обстрелами и превращается в привидения — Орехов Запорожской области. Сколько человек осталось в Орехове и как они выживают, читай в материале.

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