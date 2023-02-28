Журналистика из жизни не исчезла, но изменила формат! История выпускающего редактора Вікна-новини о войне, ПТСР и победе

За последний год тысячи людей сменили свои профессии, они стали воинами Вооруженных сил. На фронте можно встретить и тех, кто ежедневно готовил для нас новости. Сотни журналистов и работников медиа встали на защиту нашей страны, ведь бороться с врагом нужно не только на информационном фронте.

Выпускающий редактор программы Вікна-новини телеканала СТБ Алексей Высоцкий еще 23 февраля поздно вечером вернулся домой после рабочей смены. А уже 24 февраля с утра пошел на другую работу — он присоединился к армии.

Свою историю о волонтерских поездках на фронт до 2022 года и борьбу сейчас он рассказал для Детектор медиа.

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Смена профессии 24 февраля

Алексей рассказывает, что задолго до 24 февраля у него было предчувствие, что Россия скоро совершит полномасштабное наступление. Мужчина постоянно мониторил информацию, собрал все необходимые вещи в рюкзак, заранее решил, что присоединится к армии.

Еще с 2015 года Алексей Высоцкий ездил на фронт как волонтер и военный капеллан. Он говорит, что капелланам позволяют быть верующим, давно посещающим церковь. У него не было сана священника или диакона.

Приезжал на фронт на десять суток и помогал солдатам. Выполнял функции “фронтового такси” или тактического медика. Алексей по образованию медик, даже работал несколько лет в бригаде скорой помощи. Эти знания забыть нельзя. После возвращения с фронта два месяца работал на Вікнах, затем снова на фронт. Так ездил до 2018 года.

— За это время я получил определенные навыки. Был под обстрелами, узнал, что такое жить в полевых условиях. Тогда я служил при 72-й бригаде, — говорит Алексей.

24 февраля 2022 года утром Алексею позвонил главный редактор и сказал, что началось полномасштабное вторжение, надо ехать на работу. Алексей собрался, попрощался с женой и детьми, сыну приказал беречь девочек. Вышел к коллеге в военной форме.

Он переспросил: “Ты куда?” А я ответил: “На работу, только уже на другую. Подвези меня, пожалуйста, в Святошинский военкомат”.

Он подвез меня и поехал в редакцию, а я пошел в военкомат. Там было напряженно, много людей. В обед была сформирована первая рота нашего батальона, мы получили оружие и по четыре магазина к автомату, вечером отправились под аэродром в Гостомель, — вспоминает Алексей.

О работе на фронте

Из-за своего медицинского опыта Алексей решил, что на фронте будет более полезным как медик и боец, а не журналист. Сейчас он — боевой медик взвода.

Это тот самый стрелок, который воюет с другими солдатами, но заодно сможет оказать более квалифицированную медицинскую помощь, чем другие солдаты, — объясняет мужчина.

Также он выполняет функции врача, потому что многие военные на фронте болеют. Однако Алексей отмечает, что он прежде всего пехотинец. Поэтому выходит с собратьями на наблюдательные пункты и выполняет другие задачи.

О ПТСР у военных

Несмотря на то, что у него был опыт службы раньше, Алексей отмечает, что тогда и сейчас невозможно сравнивать.

— Раньше было волонтерское служение, а сейчас полноценная служба в легкой пехоте. Мы сначала воевали под Гостомелем, дальше стояли во второй линии обороны и защищали Киев, потом нас перекинули на Донбасс. Здесь я постоянно участвую в боевых действиях и теряю собратьев. Война сильно травмирует, — признается мужчина.

Алексей отмечает, что чуть ли не 90% участвовавших в боях имеют ПТСР. Алексей изучал психологию, переводил англоязычные статьи о ПТСР. Он готовился и к этому. Можно сказать, что эти знания помогают ему. Ведь он тоже страдает этим расстройством.

— Недавно погиб мой собрат. После этого, когда я возвращался из медицинского обследования из Киева в Краматорск, я встретил его на вокзале. Он шел мне навстречу, я видел его до мельчайших деталей. Я застыл, потому что знал о его смерти.

А когда он приблизился на два метра ко мне, я понял, что это совсем другой военный, — рассказывает об одном случае боевой медик.

О журналистике на фронте

Алексей пишет заметки о войне на своей странице в Facebook. Он считает, что журналистика — это возможность свидетельствовать. Поэтому он не покидал ее, она для него изменила формат: стала военной.

После победы хочет вернуться на свою работу, потому что любит ее и умеет хорошо её делать. Его жена — Татьяна Высоцкая — ведущая программы Вікна-новини на СТБ. Сейчас она заботится о детях, своих родителях, а также отце и брате Алексея, которых смогли вывезти из Херсона.

Херсон — родной город Алексея. Он хотел участвовать в его освобождении, но был в Донецкой области, ведь там были тяжелые бои.

Мужчина уверен, что Украина победит, и у нее будет большое будущее.

— Я ожидаю, что после войны общество будет более сплоченным, более ответственным, будет помнить эту войну и станет сильнее. Я верю, что будет больше братско-сестринского духа в нашем обществе. А если это будет, то и другие успехи не заставят себя ждать, — говорит он.

Ранее мы рассказывали историю ведущих ICTV о том, как они встретили 24 февраля в Буче и убегали от россиян.

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