Гремело так, что весь дом трясло: ведущие ICTV рассказали про пережитое дома в оккупированной Бучи

Когда-то уютная Буча превратилась в руины. Теперь город в Киевской области восстанавливается после пережитого, но воспоминания об этих событиях все еще ужасают.
Ведущие ICTV Алексей Душка, Вадим Карпьяк и Анастасия Мазур — одни из тех, кого война застала дома в Буче. Как им удалось пережить это ужасное утро и уцелели ли их дома, они рассказали в день годовщины трагической даты.
Ведущий программы Скрытая опасность на ICTV Алексей Душка все еще вспоминает 25 февраля как худшее утро войны. У Алексея есть квартира в Буче, и когда началась война, он провел несколько дней в подвале.
Буквально в десяти метрах от его дома велись ожесточенные бои, а от силы взрывов содрогались подвальные стены.
Для меня 24 февраля было не самым худшим утром. Я понимал, что Путин начнет полноценную войну. А вот 25 было. Ночью против 25-го весь наш дом спустился в подвал, и мы спали там.
Для меня 24 февраля было не самым худшим утром. Я понимал, что Путин начнет полноценную войну. А вот 25 было. Ночью против 25-го весь наш дом спустился в подвал, и мы спали там.
Я проснулся от того, что замерз, решил подняться в квартиру, чтобы взять дополнительное одеяло и воду. Как только я поднялся в подъезд — начали стрелять пушки возле моего дома, — сказал ведущий.
Обстрел разрушил его квартиру. После этой ужасной битвы Алексей подумал, что ему навсегда придется попрощаться со своим домом.
Пушки БМП и БТР, наши минометы и противотанковые снаряды. Гремело так, что весь дом трясло. Нам обстреляли дом, но он уцелел.
Пушки БМП и БТР, наши минометы и противотанковые снаряды. Гремело так, что весь дом трясло. Нам обстреляли дом, но он уцелел.
Мы пошли посмотреть, что произошло рядом с домом, рядом стояла подбитая бронетехника и камазы, вокруг крутились какие-то люди в “штатском”, кому-то звонили, и я четко услышал в разговоре, как они описывают высоту нашего дома.
Мы решили, что нам нужно немедленно выехать. Тогда я навсегда попрощался с квартирой. Но… она уцелела благодаря нашим метким защитникам. Окна в квартире были расстреляны, выбитые двери, ограблена, но целая, — делится Алексей.
Ведущий программы Свобода слова на ICTV и национального телемарафона Единые новости Вадим Карпьяк был дома в Буче, когда началась война.
До Гостомельского аэропорта от его жилья несколько километров, и Вадим сразу услышал взрывы. После — быстро принял решение эвакуировать семью.
Мы с женой в пять утра разбудили детей и собрали вещи. Все быстро, без страха, складывали свои вещи. Готового тревожного чемоданчика у нас не было. Был только запас бензина в канистрах и полный бак, слава Богу.
Мы с женой в пять утра разбудили детей и собрали вещи. Все быстро, без страха, складывали свои вещи. Готового тревожного чемоданчика у нас не было. Был только запас бензина в канистрах и полный бак, слава Богу.
Дети и жена сразу поехали к моему отцу в Коломыю, а я — на работу. И с тех пор не мог возвращаться домой, пока не освободили Киевскую область, — рассказал Вадим.
Пока родные ведущего жили на Западной Украине, он работал в киевской студии и жил на телеканале, проводя эфир из подвального помещения. И хотя семье Вадима удалось оперативно эвакуироваться, в оккупации в Буче остался его тесть.
— В нашем семейном доме, в Буче, остался тесть. Он сам из Херсона и 25 февраля намеревался вернуться. Но в этот день из Бучи уже нельзя было уехать, и он остался в оккупации. Только 11 марта смог выбраться, — признался Вадим.
От вражеских обстрелов в Буче пострадал дом телеведущего — снаряд попал в стену спальни и чудом не привел к пожару в доме.
Нас не ограбили. Наш дом был немного дальше тех мест, где стояли россияне, поэтому они по этому углу не очень лазили.
Нас не ограбили. Наш дом был немного дальше тех мест, где стояли россияне, поэтому они по этому углу не очень лазили.
Мы уже восстановили электроснабжение и свет. В доме повреждена только одна стена в спальне, куда попал снаряд. Но нам повезло, что он не вспыхнул, — вспомнил телеведущий.
Ведущей программы Факты также посчастливилось сразу выехать из Бучи и спастись от ужасов, которые испытал ее город. Узнав о начале войны, телеведущая сразу поехала в студию на утренний эфир Фактов.
Отработав в тот страшный день, Анастасия вернулась домой, где ее ждали муж с сыном. После этого семья ведущей решила эвакуироваться к близким на Запад Украины.
24 февраля мы проснулись в 4:30 от звука истребителя. Подняли сына, включили мультики. В шесть утра я была на работе. В 7:30 начала вести эфир, вела до 12. Потом поехала за сыном и мужем.
24 февраля мы проснулись в 4:30 от звука истребителя. Подняли сына, включили мультики. В шесть утра я была на работе. В 7:30 начала вести эфир, вела до 12. Потом поехала за сыном и мужем.
Мы собрали вещи. Ночь с 24 на 25 мы решили провести в Киеве в бомбоубежище. Утром 25 февраля муж отвез нас к родителям в Хмельницкую область, — рассказала Анастасия.
С началом войны ее муж отправился на фронт добровольцем.
Юрий — преподаватель военного института, Зоя — переселенка из Луганской области. Когда началась полномасштабная война, они единогласно решили защищать свою землю. Это история супругов, оборонявших Бучу.
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