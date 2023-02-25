Гремело так, что весь дом трясло: ведущие ICTV рассказали про пережитое дома в оккупированной Бучи

Когда-то уютная Буча превратилась в руины. Теперь город в Киевской области восстанавливается после пережитого, но воспоминания об этих событиях все еще ужасают.

Ведущие ICTV Алексей Душка, Вадим Карпьяк и Анастасия Мазур — одни из тех, кого война застала дома в Буче. Как им удалось пережить это ужасное утро и уцелели ли их дома, они рассказали в день годовщины трагической даты.

Гремело так, что весь дом трясло — Алексей Душка

Ведущий программы Скрытая опасность на ICTV Алексей Душка все еще вспоминает 25 февраля как худшее утро войны. У Алексея есть квартира в Буче, и когда началась война, он провел несколько дней в подвале.

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Буквально в десяти метрах от его дома велись ожесточенные бои, а от силы взрывов содрогались подвальные стены.

Для меня 24 февраля было не самым худшим утром. Я понимал, что Путин начнет полноценную войну. А вот 25 было. Ночью против 25-го весь наш дом спустился в подвал, и мы спали там.

Я проснулся от того, что замерз, решил подняться в квартиру, чтобы взять дополнительное одеяло и воду. Как только я поднялся в подъезд — начали стрелять пушки возле моего дома, — сказал ведущий.

Обстрел разрушил его квартиру. После этой ужасной битвы Алексей подумал, что ему навсегда придется попрощаться со своим домом.

Пушки БМП и БТР, наши минометы и противотанковые снаряды. Гремело так, что весь дом трясло. Нам обстреляли дом, но он уцелел.

Мы пошли посмотреть, что произошло рядом с домом, рядом стояла подбитая бронетехника и камазы, вокруг крутились какие-то люди в “штатском”, кому-то звонили, и я четко услышал в разговоре, как они описывают высоту нашего дома.

Мы решили, что нам нужно немедленно выехать. Тогда я навсегда попрощался с квартирой. Но… она уцелела благодаря нашим метким защитникам. Окна в квартире были расстреляны, выбитые двери, ограблена, но целая, — делится Алексей.

Нам повезло, что дом не вспыхнул — Вадим Карпьяк

Ведущий программы Свобода слова на ICTV и национального телемарафона Единые новости Вадим Карпьяк был дома в Буче, когда началась война.

До Гостомельского аэропорта от его жилья несколько километров, и Вадим сразу услышал взрывы. После — быстро принял решение эвакуировать семью.

Мы с женой в пять утра разбудили детей и собрали вещи. Все быстро, без страха, складывали свои вещи. Готового тревожного чемоданчика у нас не было. Был только запас бензина в канистрах и полный бак, слава Богу.

Дети и жена сразу поехали к моему отцу в Коломыю, а я — на работу. И с тех пор не мог возвращаться домой, пока не освободили Киевскую область, — рассказал Вадим.

Пока родные ведущего жили на Западной Украине, он работал в киевской студии и жил на телеканале, проводя эфир из подвального помещения. И хотя семье Вадима удалось оперативно эвакуироваться, в оккупации в Буче остался его тесть.

— В нашем семейном доме, в Буче, остался тесть. Он сам из Херсона и 25 февраля намеревался вернуться. Но в этот день из Бучи уже нельзя было уехать, и он остался в оккупации. Только 11 марта смог выбраться, — признался Вадим.

От вражеских обстрелов в Буче пострадал дом телеведущего — снаряд попал в стену спальни и чудом не привел к пожару в доме.

Нас не ограбили. Наш дом был немного дальше тех мест, где стояли россияне, поэтому они по этому углу не очень лазили.

Мы уже восстановили электроснабжение и свет. В доме повреждена только одна стена в спальне, куда попал снаряд. Но нам повезло, что он не вспыхнул, — вспомнил телеведущий.

Мы проснулись от звука истребителя — Анастасия Мазур

Ведущей программы Факты также посчастливилось сразу выехать из Бучи и спастись от ужасов, которые испытал ее город. Узнав о начале войны, телеведущая сразу поехала в студию на утренний эфир Фактов.

Отработав в тот страшный день, Анастасия вернулась домой, где ее ждали муж с сыном. После этого семья ведущей решила эвакуироваться к близким на Запад Украины.

24 февраля мы проснулись в 4:30 от звука истребителя. Подняли сына, включили мультики. В шесть утра я была на работе. В 7:30 начала вести эфир, вела до 12. Потом поехала за сыном и мужем.

Мы собрали вещи. Ночь с 24 на 25 мы решили провести в Киеве в бомбоубежище. Утром 25 февраля муж отвез нас к родителям в Хмельницкую область, — рассказала Анастасия.

С началом войны ее муж отправился на фронт добровольцем.

Юрий — преподаватель военного института, Зоя — переселенка из Луганской области. Когда началась полномасштабная война, они единогласно решили защищать свою землю. Это история супругов, оборонявших Бучу.

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