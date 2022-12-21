На самом передовом плане — как семья Высоцких борется за Украину на разных фронтах

На Восточном фронте сейчас защищает Украину редактор Вікон Алексей Высоцкий. Всем коллективом мы продолжаем сбор денег на нужды его подразделения, сейчас выполняющего задания в одной из горячих точек.

Это люди, которые до 24 февраля имели разные профессии, но были готовы покинуть свои привычные дела и взять в руки оружие, чтобы присоединиться к рядам ТрО.

Жена Алексея и ведущая Вікон Татьяна Высоцкая рассказала, как медийная семья дает отпор врагу. Пока она работает на информационном фронте, ее муж обороняет на передовой не только ее и двоих детей, но и всех украинцев.

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Журналист на передовой

У нашего редактора Алексея есть позывной Доктор Геббельс, ведь он имеет медицинское образование и кроме журналистики раньше работал фельдшером. А сейчас он защищает один из самых горячих участков фронта на Востоке.

Он на самом передовом плане. Меня это, конечно, не удивляет, потому что я знаю, что он в своей жизни попадает на самые передовые планы. Это непросто для семьи, — говорит Татьяна.

Она рассказывает, что о том, что большая война будет, Алексей говорил с тех пор, как россияне впервые пришли сюда с оружием.

Он несколько лет ездил капелланом на Донбасс, а уже за месяц до полномасштабного вторжения сознательно начал готовить себя и жену к тому, что он будет защищать свою страну на фронте.

— Просто сказал: “Ты же понимаешь, я не смогу быть в стороне, просто я не смогу”. А я говорю: “А у меня есть выбор?” Ну все, я жена младшего сержанта, — делится Татьяна.

Как помочь защитникам

Тем, кто взял в руки оружие 24 февраля, сейчас необходима наша поддержка, говорит Татьяна Высоцкая. Поэтому Вікна не прекращают сбор для подразделения Алексея на налобные фонари, карематы и спальники, ставшие на войне просто расходником. Но самую большую сумму сейчас нужно собрать на приборы ночного видения.

Мы на линии столкновения максимально близко к оркам, наблюдаем за линией их движения, техникой и корректируем огонь нашей артиллерии.

Сейчас, слава Богу, ситуация ночью стала лучше, но все равно “глаз” нужно больше, мы должны эту сволочь видеть лучше, очень надеемся на вашу помощь, — объясняет Алексей.

Чтобы помочь защитникам, можно задонатить на:

банку Монобанка по ссылке;

карту ПриватБанка 5363 5420 1940 9318 ;

; PayPal sorokin.a@slm.ua.

Недавно в столице прошел концерт, на котором собирали средства для тактической медицины и реабилитации украинских защитников. Смотри, как прошел благотворительный аукцион для бойцов Азова.

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