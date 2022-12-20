Увидели детские письма и не сдержали эмоций! Защитники создали чудо для малышей на день Святого Николая

Николаевские бойцы Национальной гвардии Украины вместе с волонтерами принялись исполнять желания детей, которым крайне необходима помощь и поддержка.

Детки писали трогательные письма, где заказывали, казалось бы, обычные вещи — подушки, флаг Украины, чемодан для соревнований, сладости.

Бойцы рассказывают, что когда увидели детские письма, не смогли сдержать эмоций.

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За день военные собрали деньги на подарки, все сами купили и отправились воплощать детские мечты в жизнь.

Дети просили такие мелочи, что немного слезы наворачиваись на глаза. Мы не должны забывать этих детей, у них должно быть чудо, несмотря на войну, — говорит военнослужащий Вадим.

С кучей подарков волонтеры и бойцы Нацгвардии отправились к детям. Первым заходит Николай, а уже потом военные, после чего дарят подарки.

Военные будут возить подарки даже после праздников, потому что уверены — благодаря исполненным мечтам дети даже в это время не перестают верить в чудеса.

Здесь понимают друг друга уже с полуслова. Бахмутские врачи работают, как один сложенный механизм, который в аде войны спасает души и тела защитников нашей свободы. Не останавливаются они даже по праздникам. Читай, как день Святого Николая прошел среди медиков стабилизационного пункта на Бахмутском направлении.