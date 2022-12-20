Побачили дитячі листи і не стримали емоцій! Захисники створили диво для малечі на день Святого Миколая

Миколаївські бійці Національної гвардії України разом із волонтерами взялися виконувати бажання дітей, яким вкрай необхідні допомога та підтримка.

Дітки писали зворушливі листи, де замовляли, здавалося б, звичайні речі — подушки, прапор України, валізу для змагань, солодощі.

Бійці розповідають, що коли побачили дитячі листи, то не змогли стримати емоцій.

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Майже за день військові зібрали гроші на подарунки, все купили власноруч та вирушили втілювати дитячі мрії у життя.

Діти просили такі дрібниці, що трохи сльози навертались на очі. Ми не маємо забувати за цих дітей, у них має бути диво, незважаючи на війну, — говорить військовослужбовець Вадим.

З купою подарунків волонтери та бійці Нацгвардії вирушили до дітей. Першим заходить Миколай, а вже потім військові, які й дарують подарунки.

Військові возитимуть подарунки навіть після свят, бо впевнені — завдяки здійсненню мрій навіть у цей час діти не перестають вірити у дива.

Тут розуміють одне одного вже з півслова. Бахмутські лікарі працюють, як один складений механізм, що у пеклі війни рятує душі та тіла захисників нашої свободи. Не зупиняються вони навіть у свята. Читай, як день Святого Миколая пройшов серед медиків стабілізаційного пункту на Бахмутському напрямку.

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