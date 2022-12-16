Автографы на флагах и расписанные гильзы: как прошел благотворительный аукцион для бойцов Азова

Подписанный защитниками флаг, разрисованные гильзы от боеприпасов и футболка с автографом Святослава Вакарчука. В столице прошел концерт, на котором собирали средства для тактической медицины и реабилитации бойцов.

Благотворительный аукцион для бойцов Азова — как присоединиться

Песню Місто Марії, написанную еще в апреле, когда оборонцы Азовстали мужественно защищали Мариуполь, Святослав Вакарчук поет на концерте, который этим же защитникам и посвящен.

Это мероприятие для Азова и об Азове. Фактически, это передача нашей благодарности ребятам, которые сейчас стоят на важнейших точках и стоявших в Мариуполе, — говорит азовец и музыкант Тимофей Мороховец.

Мольфар, а именно такой позывной у военного, сегодня тоже с гитарой. Свою песню, как и Вакарчук, написал уже после начала войны.

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Так, с музыкой и в клубной атмосфере, сейчас собирают средства для бойцов полка Азов. С молотка пускают флаг, подписанный азовцами, только за него выручили более 70 тыс. грн.

Все привыкли, что есть такое украинское слово “жебрати”. Но Азову не подобает попрошайничать. Азов — это о чести и достоинстве, — говорит представительница полка Ирина Власюк.

Среди ряда лотов есть вот такие, расписанные художницей противотанковые и от гаубиц гильзы. Их доставили после обороны Мариуполя и Киева. Есть и билеты на концерт Святослава Вакарчука. Их можно использовать в любое время на любом из концертов.

Все вырученные деньги передадут на два направления: тактическую медицину и реабилитацию вернувшихся из плена.

Тактическая медицина специфична, и это меры, которые должны сохранить жизнь, довезти бойца раненого с поля боя до госпиталя. И это недешево, к сожалению, — говорит парамедик Виктория.

— Более 700 бойцов, и мы сейчас боремся всеми силами за то, чтобы бойцы Азова, Азовстали вернулись как можно скорее, — говорит Екатерина Прокопенко.

За сегодняшний день собрали почти миллион гривен. Если ты хочешь присоединиться и помочь азовцам, найти реквизиты для донатов можно на официальных ресурсах полка.

Ранее мы рассказывали, что еще 64 воина ВСУ вернулись домой из плена.

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