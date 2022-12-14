Наши дома! Еще 64 воина ВСУ вернулись домой из плена

Наши военные борются за каждый сантиметр украинской земли, а тыл продолжает бороться за каждую спасенную украинскую жизнь. Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил об очередном удачном обмене пленными.

64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута, едут домой.

Это офицеры, рядовые и сержанты, наши герои, — сообщает Ермак в своем Telegram.

Известно также, что из плена удалось освободить гражданина США, который помогал нашим людям Мурекези Суэди. Также вернули тела четверых погибших.

Сейчас также смотрят

Андрей Ермак традиционно поблагодарил координационный штаб за плодотворную работу, но отметил, что работы еще много.

Подробнее об условиях обмена рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Смотри в видео:

Следи за картой боевых действий в наших материалах.

И не забывай подписываться на Telegram Вікна-Новини, чтобы не пропустить самое интересное.