Актуальная карта боевых действий в Украине 14 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий, к сожалению, не очищается от российских оккупантов одним взмахом волшебной палочки. Желания недостаточно для достижения своей цели. Нужно обладать еще и настойчивостью, силой духа и светлым разумом, чтобы преодолеть извечное зло.

Всем этим и даже больше профессионально пользуются украинские защитники, освобождая родную землю от захватчиков.

А пока наши воины ведут страну к победе, продолжаем поддерживать их и следить за ежедневными сводками Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на Востоке Украины, чтобы укрепить оборону против продолжающихся украинских контрнаступлений вблизи границ Харьковско-Луганской области. А также поддержать ограниченные наступательные усилия в Донецкой области.

Также захватчики продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Сватового и Кременной, поскольку украинские силы наносили удары по тылам Луганской области.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продлить контрнаступление зимой 2022-2023 после сильных морозов, что позволит вести маневренную войну.

Украинские силы продолжали обстреливать российские военные средства и логистические центры вдоль наземных коммуникаций на Юге Украины.

Российские оккупанты укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря, но им может не хватить достаточной инфраструктуры для поддержки своих войск в Крыму.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Запорожской и Харьковской областей, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Площадка и Невское Луганской области, а также Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двадцати населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 25 населенных пунктов.

В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Миловое, Херсонской области и Херсон.

В результате поражения пункта дислокации личного состава российских оккупационных войск 11 декабря в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области противник потерял до 60 военнослужащих убитыми и до 100 ранеными.

Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Так, в городе Мелитополь уничтожен руководящий состав 58 армии. В районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до десяти единиц военной техники разного типа. Также ранены около 150 военнослужащих противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Россия снова активизировала применение дронов Shahed против Украины. Британская разведка предполагает, что это может быть новая партия. Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал об иранских дронах и их активизации, а также о подготовке нового массированного ракетного удара по Украине.

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