Самый мощный обстрел с начала войны! Как живет пограничная Великая Писаревка

В последние дни в Сумской области относительно тихо. Но 9 декабря в селе Великая Писаревка раздался взрыв такой силы, что местные думали — их дома попадают на землю.

Упавшая в центре пограничной Великой Писаревки ракета С-300 повредила 20 частных домов, многоквартирный дом, админздания, пять магазинов.

Заместитель председателя Сумской ОВА Олег Клименчуков перечисляет ущерб в поселке.

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Дом культуры, почта, телеком, сельский совет. Для Великой Писаревки это значительные повреждения.

В центре на дороге — огромная воронка. Чтобы показать, насколько она глубокая, заместитель председателя ОВА спускается.

Если присмотреться — земля вздулась.

Это был самый сильный обстрел с начала войны. Но глава общины говорит, что беда людей сплотила.

Всю ярость россиян на себе ощущали гуляйпольцы. О пережитом и как жители убегали от “русского мира” — читай в материале.

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