Их дом уничтожил российский танк, уцелевшие вещи оккупанты украли, а их самих – чуть не загубили в подвале вместе с односельчанами.

Семья, еще в марте бежавшая из истерзанной и частично захваченной оккупантами Гуляйпольской общины, нашла убежище в модульном городке для вынужденных переселенцев на окраине Запорожья.

На тесноту не жалуются. Главное, мол, что есть крыша над головой и все живы здоровы. Хотя дедушка семьи и получил тяжелое ранение от российского снаряда.

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Мама двоих детей Татьяна Перепадя помнит все, словно это было вчера. Русские, как настоящие нацисты, согнали чуть ли не всю деревню в подвал. Впоследствии главарь террористов таки отпустил женщин и детей.

Вместе с семьей сестры они вдесятером в легковушке выехали в Запорожье. Отец Татьяны Василий получил тяжелое ранение.

Сейчас семья обживается на новом месте, но Татьяна признается, что планы здесь не строит. Ведь даже после деоккупации ее села – возвращаться им пока некуда.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как люди обживают второй модульный городок в Ирпене.