Їхній будинок розгатив російський танк, вцілілі речі окупанти покрали, а їх самих – ледве не занапастили у підвалі разом з односельцями.

Родина, яка ще в березні втекла з пошматованої та частково захопленої окупантами Гуляйпільської громади, знайшла прихисток у модульному містечку для вимушених переселенців на околиці Запоріжжя.

На тисняву не скаржаться. Головне, мовляв, що є дах над головою й усі живі-здорові. Хоча дідусь сім’ї й зазнав тяжкого поранення від російського снаряда.

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Мама двох дітей Тетяна Перепадя пам’ятає геть усе, наче то було учора. Росіяни, як справжні нацисти, зігнали ледь не усе село в підвал. Згодом, ватажок терористів таки відпустив жінок та дітей.

Разом із родиною сестри вони вдесятьох в легковику виїхали до Запоріжжя. Батько Тетяни пан Василь зазнав тяжкого поранення.

Зараз родина обживається на новому місці, але Тетяна зізнається – плани тут не будує. Бо ж, навіть після деокупації її села – повертатися їм поки нема куди.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як люди обживають друге модульне містечко в Ірпені.