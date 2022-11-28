Місто-примара: що залишилось від Маріуполя та як там живеться — розповідь переселенців

Вона подолала три кордони, витратила останні заощадження, аби виїхати з Маріуполя на українську територію. Галина майже дев’ять місяців не наважувалась покинути місто.

Росіяни дивом не розбомбили її будинок. Жінка у своїй оселі виживала без світла, води й роботи. Та зима змусила її рушити з місця і через півсвіту дістатися Одеси.

Місто-примара: переселенці розповіли, що залишилось від Маріуполя

У нас частково побило дах, вікна, трохи будинок постраждав. Вісім місяців жили без світла, води, без роботи, жили, хто як міг, — розповідає маріупольчанка Галина.

Пані Галина розповідає, як понад вісім місяців виживала в окупаційному та знищеному Маріуполі. Лише три тижні тому, коли стало вже геть холодно, голодно й нестерпно, наважилася виїхати до Одеси.

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Так довго її не відпускала власна оселя. Під час масованого бомбардування в березні її будинок лишився майже неушкодженим. До початку повномасштабної війни Галина працювала на заводі кранівницею, але після приходу окупантів підприємство знищили.

Роботи в Маріуполі не було, тому довелося їхати через три кордони й витратити останні заощадження — 450 євро.

Це був дуже складний шлях, чотири дні в дорозі. Їхала через Росію, Балтійські країни, Польщу до Києва, а потім в Одесу, — розповідає переселенка з Маріуполя Галина.

Галина каже, що нині Маріуполь — це місто-примара з порожніми вулицями та знищеними кварталами. Окупанти почали зносити будинки, які не підлягають відбудові, й імітувати відновлення інфраструктури.

Але це такий самий фейк, як і держава-терорист, каже пані Галина. Таким, яким був Маріуполь до війни, місто вже ніколи не буде, принаймні з росіянами.

До війни нам відбудували місто, були зроблені дороги, парки. В нас такого не було. Можна було кудись сходити ввечері з дітьми та дорослими. Місто квітло.

Тепер нічого цього немає. Галина вже адаптувалася в Одесі і влаштувалась на роботу машиністкою в депо.

Росіяни знищили не місто, а їхнє життя

А її землячці Ларисі, яка евакуювалася з Маріуполя ще в березні, довелося звернутися до психологів.

Після пережитих жахіть жінка тривалий час проходила реабілітацію. Зараз вона з сумом згадує, як була вимушена виживати в нелюдських умовах.

У нас був струмок, в якому можна було набирати воду. Готували на вулиці, навчилися розпалювати багаття, шукали дрова, гуртувалися з сусідами.

Зараз у Маріуполі залишилося близько 100 тис. мешканців. Це лише п’ята частина від довоєнної кількості населення міста. Переважно це літні люди, які не мають змоги виїхати.

Переселенці з Маріуполя кажуть: росіяни не просто знищили їхнє місто, вони знищили їхнє життя.

Жили ми нормально. Були і перспективи, що буде ще краще. Це життя нам зламали. Хтось вважає, що ми живемо неправильно і не тим шляхом ідемо, — розповідають переселенці з Маріуполя.

Слідкуючи за новинами, маріупольці впевнені, що невдовзі жовто-блакитний стяг замайорить і в їхньому місті і вони повернуться додому, щоб із попелу звести нове місто Марії.

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Фото: Маріупольська міська рада