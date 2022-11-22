Люди

Уламок різав йому ногу зсередини! Дивовижна історія порятунку Олександра

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 22 Листопада 2022, 17:00

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