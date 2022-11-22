Осколок резал ему ногу изнутри! Удивительная история спасения Александра

На подвір’я 62-річного Олександра з Донеччини прилетіло дві ракети. Йому з братом дивом пощастило вижити, проте чоловіків сильно травмувало. Уламок різав ногу зсередини і провокував постійні кровотечі, витягти його було надто ризиковано. Як медикам вдалося врятувати чоловіка — дивись у матеріалі.

Уламок різав ногу зсередини, але лікарі змогли врятувати життя

— Я набрав сіна в корзину, щоб понести корівкам, і тут почув вибух, дуже такий потужний, різко впав, і це мене врятувало, — розповідає потерпілий Олександр Стрілець.

Олександр пригадує, як на початку жовтня на його подвір’я прилетіло дві ракети. Того дня вони з братом порались по господарству і не встигли сховатись. Ракета впала буквально за 15 м від чоловіка.

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Уламки пішли по верху і частково по низу, вся ліва сторона була побита уламками маленькими. А основні прийшлися на стегно і на ногу. Вся нога в крові, і я почав повзти, метрів п’ять проповз.

Тоді перша думка Олександра була не про травми, а про брата.

Я більш за все хвилювався за брата, він ходить, руки-ноги цілі, його тільки поранило біля голови.

Першу допомогу братам надавали наші військові. В Олександра була важча травма, його невідкладно прооперували в Кураховому, ще три операції провели у Дніпрі. Частину уламків витягли й зупинили кровотечу. Далі привезли до Львова.

У центрі Незламні Олександру раптово погіршало, рана на стегні знову почала кровити.

Дивлюся, на підлозі крапочки червоні — ну все. І я побіг до перев’язочної, не встиг дійти кілька метрів — калюжа крові.

Після досліджень медики знайшли причину постійних кровотеч — у стегні залишився дрібний уламок, який буквально різав чоловіка зсередини. Олександр потребував невідкладної допомоги, проте забрати уламок хірургічно було ризиковано, тому медики вирішили перекрити доступ крові до ураженої артерії.

Хірург центру Незламні Ігор Христук розповів, як вдалося вирішити ситуацію:

Зупинити цю кровотечу мініінвазивно, тобто з допомогою спеціальних дрібних інструментів, які заводяться через плечову артерію, заходять фактично в нижню кінцівку і блокують ту проблемну ділянку, з якої кровило постійно — що і вдалося зробити.

Операція пройшла успішно, тепер уламок, який залишився в стегні, більше не загрожує чоловіку. Олександр нині проходить реабілітацію і дякує лікарям за допомогу. Каже, що почувається добре і вірить у краще.

Раніше ми розповідали, як у Дніпрі медики рятують поранених бійців.

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