“У нас у многих есть второй день рождения”: как работает ГСЧС во время войны

Рисковать своей жизнью ради других. Для тех, кто работает спасателем, это и до войны было обычным делом. Но нынешние массированные обстрелы украинских городов превратили работников ГСЧС в настоящих железных рыцарей. Они уходят в ад не только огня, но и ракетных ударов, понимая, что прилететь может ежеминутно.

Петр Савка — спасатель. Он рассказывает об одной истории, которая произошла с ним в день, когда пожарно-спасательный спецотряд Киева получил вызов на место прилета вражеской ракеты. Бойцы приступили к осмотру здания, в поисках пострадавших. Поднялись на крышу, даже не догадываясь, какой ад начнется всего за пару минут.

Нам передают по радиостанции немедленно покинуть кровлю здания, мы спускаемся и уже на ступеньках, когда мы спускались, произошел прилет в дом возле нас.

Спасатели еще не знали: через мгновение они окажутся в эпицентре атаки дронов-камикадзе.

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Спрятались в ближайшем подвале, вспоминает Юрий Плетнев. Опасность словно была позади. Но только выбрались, чтобы начать работу — новая вражеская атака! Налетел второй боевой беспилотник.

— Упали на землю, закрыли голову руками. И раздался взрыв, начали сыпаться обломки. Один из таких огромных обломков упал в полуметре от меня.

Нам очень повезло, что взрывная волна пошла в сторону улицы. Поэтому мы все выжили из-за этого. Это просто божья сила.

Выбираясь из-под обломков, спасатели извлекли еще девятнадцать жителей дома. Оказали первую помощь. Три жителя тогда трагически погибли под завалами. В том числе и молодые супруги, которые держали друг друга в объятиях.

С началом войны их работа — сплошная чрезвычайная ситуация. И ежесекундно — риск для жизни. Но говорят: таков их фронт. И тут не время отступать или сомневаться.

— Это такой взрыв адреналина — я был уверен, что нам нужно работать, нужно выжить, — говорит Юрий.

Вместе с людьми они переживают драмы потерь. И счастье спасения. И часто олицетворяют собой последнюю надежду на спасение. Поэтому подвести просто невозможно. Хотя и сами ходят по краю.

У нас у многих есть второй день рождения.

У каждого бойца свои истории о том, как судьба уберегла от смерти. И ни один из них не считает себя героем.

Делай, что должен и произойдет то, что должно произойти.

Они просто делают свое дело. Вносят свою дольку в будущую великую Победу.

Об одном спасателе ГСЧС мы рассказывали тебе раньше. Читай интервью с Игорем Геталом и узнай об одном рабочем дне человека этой тяжелой профессии.

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