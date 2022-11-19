“У нас багато в кого є другий день народження”: як працює ДСНС під час війни

Ризикувати своїм життям заради інших. Для тих, хто працює рятувальником, це і до війни було звичною справою. Але нинішні масовані обстріли українських міст перетворили працівників ДСНС на справжніх залізних лицарів. Вони йдуть у самісіньке пекло не лише вогню, а й ракетних ударів, розуміючи, що прилетіти може щохвилини.

Петро Савка — рятувальник. Він розповідає про одну історію, яка трапилася з ним в день, коли пожежно-рятувальний спецзагін Києва отримав виклик на місце прильоту ворожої ракети. Бійці почали огляд будівлі, у пошуках постраждалих. Піднялися на дах, навіть не здогадуючись, яке пекло почнеться усього за кілька хвилин.

Нам передають по радіостанції негайно покинути крівлю будівлі, ми спускаємось вниз і вже на сходинковому марші, коли ми спускались, стався приліт в дім біля нас.

Рятувальники ще не знали: за мить вони опиняться в епіцентрі атаки дронів-камікадзе.

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Сховались у найближчий підвал, згадує Юрій Плетньов. Небезпека наче була позаду. Та щойно вибрались, щоб почати роботу — нова ворожа атака! Налетів другий бойовий безпілотник.

— Впали на землю, закрили голову руками. І пролунав вибух, почали сипатись уламки. Один з таких величеньких уламків впав за пів метра від мене.

Нам дуже пощастило, що вибухова хвиля пішла в сторону вулиці. Тому ми всі вижили. Це просто божа сила.

Вибираючись з-під уламків, рятувальники витягли ще дев’ятнадцятьох жителів будинку. Надали першу допомогу. Троє мешканців тоді трагічно загинули під завалами, зокрема й молоде подружжя, яке тримало одне одного в обіймах.

З початком війни їхня робота — суцільна надзвичайна ситуація. І щомиті — ризик для життя. Але кажуть: такий їхній фронт. І тут не час відступати чи вагатись

— Це такий вибух адреналіну — я був впевнений в тому, що нам треба працювати, треба вижити, — каже Юрій.

Разом з людьми вони переживають драми втрат. І щастя порятунку. І часто уособлюють собою останню надію на рятунок. Тому підвести — просто неможливо. Хоча й самі ходять по краю.

У нас багато в кого є другий день народження.

У кожного бійця — свої історії про те, як доля вберегла від смерті. І жоден з них не вважає себе героєм.

Роби, що повинен і станеться те, що має статися.

Вони просто роблять свою справу. Вносять свою часточку у майбутню велику Перемогу.

Про одного рятувальника ДСНС ми розповідали тобі раніше. Читай інтерв’ю з Ігорем Геталом та дізнайся про один робочий день людини цієї важкої професії.

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