Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців

Попри шквальний вогонь і чисельну перевагу ворога, українські захисники міцно тримають найгарячіші позиції. Дніпро зараз є форпостом і містом, у якому до життя повертають найважчих поранених захисників.

Тут медики роблять усе, щоб стабілізувати стан українських військових, а головне – подарувати шанс на повноцінне життя.

Мінно-вибухові та осколкові поранення медики називають чи не найскладнішими. Насамперед через велику кінетичну енергію осколка, що розриває тіло. Поранення одного з пацієнтів Миколи саме таке, попереду у бійця тривале лікування та реабілітація.

— Розумію, що зараз прилетить прямо до мене. Мені пощастило, що в той момент я не лежав, а сидів. Я різко кинувся, земля бліндажа прийняла весь удар на себе, а мені зачепило уламками лише ноги, — пригадує Микола мить того страшного прильоту по позиції.

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В операційних хірурги працюють кількома бригадами одночасно, результат вражає — мінімальна смертність і кількість ампутацій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працюють медики на фронті.