Результат поражает! Как в Днепре спасают раненых бойцов

Несмотря на шквальный огонь и численное преимущество врага, украинские защитники крепко держат самые горячие позиции. Днепр сейчас есть форпостом и городом, в котором к жизни возвращают самых тяжело раненых защитников.

Здесь медики делают все, чтобы стабилизировать состояние украинских военных, а главное – подарить шанс полноценной жизни.

Минно-взрывные и осколочные ранения медики называют едва ли не самыми сложными. В первую очередь из-за большой кинетической энергии осколка, разрывающего тело. Ранение одного из пациентов Николая именно такое, впереди бойца длительное лечение и реабилитация.

— Понимаю, что сейчас прилетит прямо ко мне. Мне повезло, что я в тот момент не лежал, а сидел. Я резко бросился с места, земля блиндажа приняла весь удар на себя, а мне задело осколками только ноги, — вспоминает Николай миг того страшного прилета по позиции.

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В операционных хирурги работают несколькими бригадами одновременно, результат поражает – минимальная смертность и количество ампутаций.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают медики на фронте.