Люди

Результат поражает! Как в Днепре спасают раненых бойцов

Кристина Венгеляускайте 11 ноября 2022, 22:00

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Рятує ікони від російських окупантів — історія митця Миколи Бабака
Это наша идентичность! Как художник Николай Бабак спасает иконы от российских оккупантов
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До сих пор хранит ключи и закрывает дверь: история предпринимателя из Мощуна, дом которого разрушили вражеские ракеты
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После плена лечат тело и душу: как проходит реабилитация азовцев на Прикарпатье
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Медики Дніпра

Результат поражает! Как в Днепре спасают раненых бойцов
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Як волонтери будують дім для великої родини з Маріуполя
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Выбор сознательных: кто из известных людей перешел на украинский язык

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