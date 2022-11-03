Тиск скаче навіть після деокупації: як на звільненій Херсонщині медики повертають до життя людей

Звільнена частина Херсонщини оговтується від російської окупації. Деякі населені пункти понад півроку терпіли навалу росіян. Життя повертається, однак людям поки бракує найнеобхіднішого. Зокрема, медичної допомоги.

Не вистачає лікарів, деякі медзаклади знищені, обстріляні чи потрощені. На порятунок жителів Херсонщини помчали медики екстреної допомоги Черкащини.

З шостої ранку медики екстреної допомоги виїздять на порятунок людей у звільнених селах регіону. Їдуть на зміну колегам, які працюють там уже тиждень.

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— Дуже багато звернень через тиск, хронічні захворювання у всіх людей загострились, тому, що не було медичної допомоги. Люди просять заспокійливих, вони сильно нервували, — розповідає фельдшер з Черкас В’ячеслав Головаш.

Черкаський центр екстренки одним із перших поїхав допомагати людям на деокупованих територіях. Тут працюють разом із київськими колегами. Це перша ротація. Медики у громадах допомагають упродовж тижня, потім їх змінюють колеги.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як бойові медики рятують армійців на фронті.