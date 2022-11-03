Давление скачет даже после деоккупации: как в освобожденной Херсонской области медики возвращают людей к жизни

Освобожденная часть Херсонской области приходит в себя от российской оккупации.

Некоторые населенные пункты более полугода терпели нашествие россиян. Жизнь возвращается, однако людям пока не хватает самого необходимого. В частности, медицинской помощи.

Не хватает врачей, некоторые медучреждения уничтожены, обстреляны или разбиты. Спасать жителей Херсонской области отправились медики экстренной помощи из Черкасской области.

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С шести утра медики экстренной помощи выезжают на спасение людей в освобожденных селах региона. Едут на смену коллегам, которые работают там уже неделю.

– Очень много обращений по поводу давления, хронические заболевания у всех людей обострились, потому что не было медицинской помощи. Люди просят успокоительных, они сильно нервничали, – рассказывает фельдшер из Черкасс Вячеслав Головаш.

Черкасский центр экстренной помощи одним из первых выехал, чтобы помочь людям на деоккупированных территориях. Здесь работают вместе с киевскими коллегами. Это первая ротация. Медики в общинах помогают в течение недели, затем их сменяют коллеги.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как боевые медики спасают военных на фронте.