Наша основная задача — довезти человека живым: как боевые медики спасают армейцев на фронте

Настоящие ангелы-хранители на фронте — это боевые медики. Они вывозят военных из-под обстрелов, спасают их буквально “с того света” и окутывают теплом и заботой.

Военнослужащий с позывным Док — сам врач, который пошел защищать свою страну без боевого опыта.

Сейчас он командир подразделения 60 ОПБр и отвечает за 20 человек, которые тоже, как и он, не усидели дома после начала полномасштабной войны.

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Все они прошли курсы тактической медицины и могут оказывать собратьям неотложную медицинскую помощь, когда отсчет времени на спасение идет на секунды.

Наша основная задача — довезти человека живым. Это самое главное, — говорит Док.

Военный медицинский пункт работает круглосуточно и всегда готов принимать армейцев. По словам командира, на его практике всех раненых всегда удавалось довозить в заведение живыми.

Вывозили с поля боя даже побитых российских военных, которые хотели перейти на нашу сторону, и оказывали им первую медицинскую помощь.

Тяжелее всего в его работе, признается Док, — это сообщать родственникам о гибели военного. В такие минуты трудно подобрать правильные слова.

Командир мечтает, чтобы все украинские защитники выжили и встретились со своими близкими. Сам медик уже полгода не видел ни жену, ни детишек. Очень хочет навестить бабушку, которая обещала его дождаться.

Какая мечта? Чтобы был мир, чтобы мы не думали, что завтра еще кто-нибудь приедет к нам и будет говорить: “Вы по-русски разговариваете, мы пришли вас освобождать”. Не надо нас освобождать! — делится Док.

Минно-взрывные и осколочные ранения — теперь именно с такими поражениями ежедневно сталкиваются врачи. Смотри, как днепровские медики возвращают к жизни бойцов с фронта.

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