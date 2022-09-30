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Наша основная задача — довезти человека живым: как боевые медики спасают армейцев на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 30 сентября 2022, 20:00

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Поражение, фарс и признак слабости — реакция Украины и мира на попытку РФ аннексировать оккупированные территории
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