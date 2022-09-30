Люди

Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Вересня 2022, 20:00

Більше відео
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
“Жінки, які витрачають гроші чоловіків” — чим обернулось сексистське висловлювання гендиректора Yakaboo
0:00:07
Звільнені полонені
Ще одні, але не останні! Україна повернула додому шістьох героїв
0:04:51
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
Щоденно рятували десятки життів! Медикиня з Чернігова про цілодобову роботу в умовах блокади
Дивитись більше

Останні відео
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року

Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
0:08:21
Як працюють бойові медики на передовій
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
0:06:50
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022
Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо
0:01:55
Що таке НАТО
Що таке НАТО, як працює та які відносини має з Україною? Розбираємо разом
Трансляція Путін
Чергова незаконна анексія та звинувачення Заходу: звернення Путіна 30 вересня та реакція України
0:06:04
Калуш отримали нову нагороду
Щоб кожен охочий міг доторкнутися до нагороди: що планують зробити з новим кубком Kalush Orchestra
0:04:45
Обстріли Харківської області
“Де ж нам ще черпати сили, як не з рідної землі?”: попри обстріли, люди повертаються додому в Харківську область
0:00:39
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 30 вересня 2022
25 загиблих і понад 74 поранених! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
Росіяни атакували Миколаївщину та Одещину дронами, ракетами і Смерчами: багато поранених, є загиблі
Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті
Масштабний обстріл Дніпра. Росіяни знищили транспортне підприємство і вбили людину
Більше відео
Реакція України та світу на виступ Путіна 30 вересня 2022 року
Читати далі
Поразка, фарс та ознака слабкості — реакція України та світу на спробу РФ анексувати окуповані території
Україна подає заявку на вступ до НАТО: звернення Зеленського 30.09.2022
Читати далі
Україна подає заявку до НАТО — історична промова Зеленського та що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь