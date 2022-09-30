Основна задача — довезти людину живою: як бойові медики рятують армійців на фронті

Справжні ангели-охоронці на фронті — це бойові медики. Вони вивозять військових з-під обстрілів, рятують їх буквально “з того світу” та огортають теплом і турботою.

Військовослужбовець з позивним Док — сам лікар, який пішов захищати свою країну без бойового досвіду.

Нині він командир підрозділу 60 ОПБр та відповідає за 20 людей, які теж, як і він, не всиділи вдома після початку повномасштабної війни.

Усі вони пройшли курси з тактичної медицини та можуть надавати побратимам невідкладну медичну допомогу, коли відлік часу на порятунок йде на секунди.

Наша основна задача — довезти людину живою. Це найголовніше, — каже Док.

Військовий медичний пункт працює цілодобово та завжди готовий приймати армійців. За словами командира, на його практиці всіх поранених завжди вдавалось довозити до закладу живими.

Вивозили з поля бою навіть побитих російських військових, які хотіли перейти на нашу сторону, та надавали їм першу медичну допомогу.

Найтяжче у його роботі, зізнається Док, — це повідомляти родичам про загибель військового. У такі хвилини важко дібрати правильні слова.

Командир мріє, щоб усі українські захисники вижили та зустрілись зі своїми близькими. Сам медик уже теж півроку не бачив ні жінку, ні діточок. Дуже хоче провідати бабусю, яка обіцяла дочекатись його.

Яка мрія? Щоб був мир, щоб ми не думали, що завтра ще хтось приїде до нас і казатиме: “Вы по-русски розговариваете, мы пришли вас освобождать”. Не треба нас звільняти! — ділиться Док.

Мінно-вибухові та осколкові поранення — тепер саме з такими ураженнями чи не щодня стикаються лікарі. Дивись, як дніпровські медики повертають до життя бійців з фронту.

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