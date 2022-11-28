Город-призрак: что осталось от Мариуполя и как там живется — рассказ переселенцев

Она преодолела три границы, потратила последние сбережения, чтобы выехать из Мариуполя на украинскую территорию. Галина почти девять месяцев не решалась покинуть город.

Россияне чудом не разбомбили ей дом. Женщина выживала без света, воды и работы. Но зима заставила ее двинуться с места и через полмира добраться до Одессы.

Город-призрак: переселенцы из Мариуполя рассказали, что от него осталось

У нас частично разбило крышу, окна, немного дом пострадал. Восемь месяцев жили без света, воды, без работы, жили кто как мог, — делится мариупольчанка Галина.

Галина рассказывает, как более восьми месяцев выживала в оккупационном и уничтоженном Мариуполе. Всего три недели назад, когда стало уже холодно, голодно и невыносимо, решилась уехать в Одессу.

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Так долго ее не отпускал собственный дом. Во время массированной бомбардировки в марте ее дом остался почти невредимым. До начала полномасштабной войны Галина работала на заводе крановщицей, но после прихода оккупантов предприятие уничтожили.

Работы в Мариуполе не было, поэтому пришлось ехать через три границы и потратить последние сбережения — 450 евро.

Это был очень сложный путь, четыре дня в пути. Ехала через Россию, страны Балтии, Польшу в Киев, а затем в Одессу, — рассказывает переселенка из Мариуполя Галина.

Галина говорит, сейчас Мариуполь — это город-призрак с пустыми улицами и уничтоженными кварталами. Оккупанты начали сносить дома, не подлежащие восстановлению, и имитировать восстановление инфраструктуры.

Но это такой же фейк, как и страна-террорист, — говорит Галина. Таким, каким был Мариуполь до войны, город уже никогда не будет, по крайней мере, с россиянами.

До войны нам отстроили город, были сделаны дороги, парки. У нас этого не было. Можно было куда-нибудь сходить вечером с детьми и взрослыми. Город развивался.

Теперь ничего этого нет. Галина уже адаптировалась в Одессе и устроилась на работу машинисткой в ​​депо.

Россияне уничтожили не город, а их жизнь

Ее землячке Ларисе, которая эвакуировалась из Мариуполя еще в марте, пришлось обратиться к психологам.

После пережитых ужасов женщина долгое время проходила реабилитацию. Сейчас она с грустью вспоминает, как была вынуждена выживать в бесчеловечных условиях.

У нас был ручей, в котором можно было набирать воду. Готовили на улице, научились разжигать костер, искали дрова, объединялись с соседями.

Сейчас в Мариуполе осталось около 100 тыс. жителей. Это всего лишь пятая часть от довоенного количества населения города. В большинстве своем это пожилые люди, не имеющие возможности уехать.

Переселенцы из Мариуполя говорят: россияне не просто уничтожили город, они уничтожили их жизнь.

Жили мы нормально. Были и перспективы, что будет еще лучше. Эту жизнь нам сломали. Кто-то считает, что мы живем неправильно и не тем путем идем, — рассказывают переселенцы из Мариуполя.

Следя за новостями, мариупольцы уверены, что вскоре желто-голубой флаг будет развеваться и в их городе и они вернутся домой, чтобы из пепла возвести новый город Марии.

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Фото: Мариупольский городской совет