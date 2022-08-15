Люди

Им больше некуда идти — люди обживают второй модульный городок в Ирпене

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 15 августа 2022, 09:00

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