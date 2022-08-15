Им больше некуда идти — люди обживают второй модульный городок в Ирпене

В Ирпене открыли второй модульный городок на территории санатория в парке. Временное жилье получат более 350 людей, которым негде жить. Большинство новых временных жилищ уже заселено.

В модульном городке приютили медиков, педагогов и военнослужащих, лишившихся жилья. Для местных жителей обустроили библиотеку, спортзал, комнату отдыха и прачечную.

Есть также детская комната, кухня и душевая с горячей и холодной водой. В городке четыре блока, в каждом — по 22 комнаты.

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Мы не рассматриваем эти помещения как постоянное жилье. Давайте их воспринимать как жилье максимум на один год. За это время их дома должны быть восстановлены.

Эти люди должны получить соответствующие жилищные условия, которые у них были до начала военной агрессии, — говорит министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Но только в Киевской области в результате войны пострадали 25000 домов. 5000 частных усадеб и 161 многоэтажка полностью разрушены.

На те здания, которые можно восстановить, из казны выделили 400 млн грн на текущие ремонты. На все работы дали один год.

Сейчас в Украине тысячи людей нуждаются во временном жилье, ведь их дома были частично или полностью разрушены рашистами. Смотри, как предприятие из Харькова производит модульные дома.

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