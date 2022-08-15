Люди

Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 15 Серпня 2022, 09:00

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