Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені

В Ірпені відкрили друге модульне містечко на території санаторію серед парку. Тимчасове житло отримають понад 350 людей, яким ніде жити. Більшість нових тимчасових помешкань уже заселена.

У модульному містечку прихистили медиків, освітян та військовослужбовців, які втратили житло. Для тутешніх мешканців облаштували бібліотеку, спортзал, кімнату для відпочинку та пральню.

Є також дитяча кімната, кухня та душова з гарячою та холодною водою. У містечку чотири блоки, в кожному — по 22 кімнати.

Ми не розглядаємо ці помешкання як постійне житло. Давайте сприймати їх як житло максимум на один рік. За цей час їхні оселі мають бути відновлені.

Ці люди мають отримати відповідні житлові умови, які вони мали до початку військової агресії, — каже міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Та лише на Київщині внаслідок війни постраждали 25000 будинків. 5000 приватних садиб та 161 багатоповерхівка зруйновані повністю.

На ті будівлі, які можна відновити, з державної скарбниці виділили 400 млн грн на поточні ремонти. На всі роботи дали один рік.

Нині в Україні тисячі людей потребують тимчасового житла, адже їхні домівки були частково чи повністю зруйновані рашистами. Дивись, як підприємство з Харкова виготовляє модульні будинки.

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