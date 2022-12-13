Алиса в мире чудес: история девочки, которую спасли от неизлечимого рака с помощью революционной терапии

Еще до прошлого года 12-летняя Алиса была обычной девочкой из Лестера, Великая Британия. Посещала школу, ездила на любимом велосипеде и ждала Рождества.

Однако в ее жизни незаметно проник коварный диагноз — Т-клеточный острый лимфобластный лейкоз.

Как объяснили врачи, Т-клетки, которые считаются охранниками человеческого организма, вышли из-под контроля и стали представлять угрозу жизни девочки.

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Сначала была надежда на традиционные методы лечения, такие как химиотерапия и трансплантация костного мозга.

Однако это не помогло, поскольку рак оказался агрессивным. Так что семья решила согласиться пройти экспериментальную терапию.

В конце концов, я бы умерла, — говорит Алиса.

Пока не было положительных результатов лечения, мама девочки Киона начала терять надежду. Женщина делится, что больше всего боялась Рождества, ведь оно могло стать последним для ее дочери. А весь день рождения Алисы она проплакала со страхом потерять своего ребенка.

В то же время, девочка проявляла невероятное мужество и вдохновляла даже врачей, которые помогали ей бороться за жизнь. Сначала, как только Алиса узнала, что все равно потеряет волосы, решила сама состричь их и пожертвовать.

Когда вы видите, что она прошла, и ее жизненную энергию, которую она привносила в каждую ситуацию, это невероятно, — говорит отец Алисы Джеймс.

Девочка провела в больнице 16 недель как первая пациентка, испытавшая технологию редактирования основания ДНК. Эту технологию изобрели еще шесть лет назад, но только сейчас врачи из Грейт-Ормонд-стрит смогли ее использовать.

Если не вдаваться в детали, существует четыре типа основ, которые и строят генетический код человека, как буквы алфавита образуют слова. Так что технология позволяет определить часть, которую нужно исправить, и реагирует на нее.

Так врачи сначала сделали, чтобы Т-клетки не атаковали тело Алисы, затем удалили вредный маркер в них, а после этого создали защиту, которая предотвращала уничтожение клеток химиотерапевтическим препаратом. Последний этап, в свою очередь, предотвращает самоуничтожение Т-клеток в организме ребенка.

Конечно, девочка осталась после терапии очень чувствительной к инфекциям. Однако это помогло уничтожить рак. Только через месяц после лечения Алисе сделали вторую трансплантацию костного мозга и, несмотря на некоторые опасения, два последних исследования не обнаружили никаких следов рака.

Ребёнок пока остается под наблюдением врачей, но уже имеет возможность вернуться к привычным и любимым делам, а также наконец-то увидеть брата. Их пришлось разделить из соображений безопасности, поскольку мальчик мог нечаянно принести какую-нибудь инфекцию в палату сестры и навредить ей.

Родители же пока не спешат слишком радоваться и только счастливы, что у них есть еще немного времени вместе с ребенком. А также надеются, что рак больше никогда не вернется, и очень гордятся своей отважной дочерью.

Получить этот дополнительный год, последние три месяца, когда она была дома, это уже подарок, — добавляет мама девочки.

Сама Алиса, как всегда, положительно настроена и делится, что будет очень рада, если эта революционная терапия поможет другим детям сохранить жизнь.

Врачи здесь отмечают, что спасти от рака таким образом удастся около десяти детей в год, у которых не было надежды выжить. Однако технология способна помочь лечить и другие заболевания, так что счастливых и здоровых детей, как Алиса, станет больше.

Ты учишься ценить каждую мелочь. Я просто так благодарна, что я сейчас здесь, — подытоживает свою борьбу за жизнь Алиса.

Однако сейчас в Украине на одном уровне с раком жизнь может внезапно унести российская ракета, или же навсегда изменить жизнь. Читай историю Тани и Саши из Вышгорода, которых травмировал вражеский снаряд.

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